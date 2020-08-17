ريهام حجاج: ماتحكموش على الصور محدش بيصور خيبته

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحكمة ساخرة، لتحث المتابعين على عدم الأخذ بالمظاهر، والاهتمام ببواطن الأمور.

ونشرت "حجاج" صورة مدون عليها الآتي: "ماتحكموش على حياة حد من صوره، محدش بيصور خيبته".

Advertisements

وتفاعل العديد من المتابعين مع المنشور، الذي لاقى استحسانا واسعا وتفاعلا كبيرا.

وتخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل من إنتاج طارق العريان وإخراج محمود شكري في أول تجاربه الإخراجية.

وذكر مصدر لـ"الوطن"، أنَّ ريهام حجاج تختار في الوقت الحالي سيناريو مناسب للمشاركة به وذلك بالاتفاق مع طارق العريان ومخرج العمل.

يُذكر أنَّ آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركها في البطولة محمود حميدة وخالد النبوي.