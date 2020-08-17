"لازم نساعد كل طفل".. دنيا سمير غانم تدعو للتبرع من أجل ضحايا مرفأ بيروت

علاقات و مجتمع

تبنت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حملة لمساعدة الأهالي اللبنانيين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، الذي هدد استقرارهم وآمنهم وراح ضحيته الكثيرين.

وشاركت دنيا صورة لأب لبناني يحمل ابنته الجريحة التي كانت واحدة ممن تعرضوا للأذي النفسي والجسدي، قائلةً "قلبي مع كل لبناني ولبنانية فقدوا شخص عزيز عليهم أو اتصابوا في التفجيرات الأخيرة".

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وتابعت مضيفة" لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وهز انفجار ضخم وقع في مرفا بيروت العالم بأثره قبل أسبوعين، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو للانفجار وقت حدوثه، والذي أسفر عن مصرع نحو 158 شخصًا وإصابة ما يقرب من 5 آلاف شخص.