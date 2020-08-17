كيف يتجنب كبار السن مشاكل حرارة الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن حرارة الصيف تمثل عبئا شديدا على كبار السن، وذلك بسبب تراجع عملية التعرق لديهم كوسيلة لتبريد الجسم من ناحية، وتراجع الإحساس بالعطش مع التقدم في العمر من ناحية أخرى.

ولتجنب المشاكل الصحية المحتملة، والتي تتمثل في الدوار وقِصر النفس وارتفاع درجة حرارة الجسم، ينصح المركز كبار السن بشرب السوائل على نحو كاف على مدار اليوم بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات، وذلك لتجنب نقص السوائل بالجسم. ومن الأفضل شرب الماء وشاي الأعشاب غير المحلى بالسكر والعصائر المخففة.

كما يتعين على كبار السن الابتعاد عن أشعة الشمس الساطعة والبقاء في الظل قدر المستطاع، مع مراعاة ارتداء ملابس خفيفة وجيدة التهوية.