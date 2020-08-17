"الرجال يمتنعون".. "تدخين ورقص" بالشواطئ الخاصة بالسيدات في الساحل

علاقات و مجتمع

مساحات ليست بالقليلة داخل المنتجات السياحية والشواطيء بالساحل الشمالي، خُصصت للنساء فقط، للاستمتاع بحرية بالسباحة، وحضور حفلات الرقص، والاستمتاع بأصوات الموسيقى الصاخبة، ولا بأس من تناول المشروبات، والتدخين، في ظل الإقبال الواسع على الساحل الشمالي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الصيف الحارة، حيث تعد تلك الشواطئ ملجأ وملاذا للسيدات اللاتي يجدن فيها مساحة للحرية والخصوصية، مع الاستجمام.

وتتميز تلك الشواطئ، بالسماح للمحجبات بالدخول، مع منع الرجال من التواجد، مقابل مبلغ مالي يصل لـ320 جنيهًا للدخول.

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وتقول "هالة. ر"، 43 عامًا، إحدى زائرات الساحل الشمالي بشكل سنوي، إن شاطئ السيدات حل العديد من العوائق الموجودة أمام المحجبات، وغيرهن، ممن يبحثن عن الحرية، بعيدًا عن الجنس الآخر، مؤكدة أن الشاطئ مُحاط بأسوار عالية للغاية، فضلا عن "تقفيلة" بالخوص من أعلى حتى لا يتم الكشف عنهن.

وتضيف، خلال حديثها لـ "هُن"، "الأمن المسؤول عن الشاطئ من السيدات أيضًا، ويمنع الدخول بالهواتف المحمولة، حتى يتمكن رواد الشاطئ من قضاء اليوم بحرية تامة، دون قيود".

فيما تقول أمنية الألفي ذات الـ26 ربيعا، إنها لم تذهب لتلك الشواطئ إلا 3 مرات فقط خلال العامين الماضيين، بصحبة شقيقاتها الأربع المحجبات، اللاتي شعرن بحرية واحترام للخصوصية، جعلهن يفضلن قضاء العطلة الصيفية في الساحل الشمالي، مع استمتاعهن بحفلات رقص وغناء دون وجود رجال، أو السماح بالتصوير، "وده اللي خلانا نتبسط في الشواطئ دي أوي"، على حد وصفها.

وعن الأنشطة التي تتم داخل الشاطئ، تقول السيدة الثلاثينية، إنه يتم تنظيم مسابقات للرقص، وأخرى لأحلى مايوه، وأطول شعر، مضيفة، "كمان في رقص على دي جي، وتدخين وحفلات غنائية بشكل أسبوعي".