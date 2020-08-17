زوج ينهار ويسأل عن حكم البكاء على زوجته المتوفاة في الصلاة

فتاوى المرأة

تلقت الإعلامية، لمياء فهمي، مقدمة برنامج "الدنيا بخير" على فضائية "الحياة" اتصالًا هاتفيا يجسد نموذج لوفاء الأزواج لزوجاتهم عقب الوفاة.

وقال المتصل، ويُدعى "عصام": "أنا تزوجت 48 سنة وشهرين، وكانت زوجة قمة في الحب والأخلاق، لم يحدث بيننا مشاكل حتى توفيت زوجتي من 11 شهر".

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وتابع المتصل، وهو ينهار من البكاء: "أنا بعيط في كل صلاة وكل سجدة على مراتي، بعيط في 34 سجدة يوميًا على موت زوجتي".

وتسأل "عصام" عن حكم البكاء في الصلاة أو على المتوفي، وهل يؤثر على ثواب الصلاة وتلاوة القرأن أم لا؟

ومن جانبه أجابه أحد الشيوخ، بأن ما يحدث لا يؤثر قط على الثواب، أو حتى على المتوفى، مادام هو بكاء شوق وليس اعتراضا على حكم وقضاء الله. وتابع أن الزوج يؤجر على رقة قلبه ووفائه لزوجته.