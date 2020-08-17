صبا مبارك في أحدث ظهور بإطلالة صيفية: بين وقت والتاني لا يسعني إلا الابتسام

لايف ستايل

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.

وظهرت صبا خلال الصورة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، ومُطعم بمجموعة من النقوش باللون الأزرق، ودون أكمام، واعتمدت الفنانة على الشعر الويفي القصير، دون التكلف في وضع مساحيق التجميل.

Advertisements

وأرفقت صبا تعليقًا على الصورة التي ظهرت بها، قائلةً: "مش ضايل غير نلاقي تنين طاير.. مشان لعبة العروش يكمل الموسم التاني.. وفي ظل هالانعدام من التوازن والإنسانية والأمان.. بين وقت والتاني لا يسعني إلا الابتسام".

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها وحصدت ما يقرب من 105 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "ظلي ابتسمي ابتسامتك تحمل التوازن والإنسانية والأمان لنا، أتجوزي علشان تخلصي 2020، قمر، بسمتك تكفي".

وكانت فاجأت الفنانة صبا مبارك جمهورها ومتابعيها بـ"نيو لوك" جديد نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت صبا مبارك بقصة شعر جديدة عليها كليا وهي "ألا جرسون"، شعر قصير مبلل، ومكياج بسيط لائق لإطلالتها، مع بلوزة بأكمام طويلة.

وتشارك صبا مبارك جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات عبر إنستجرام، من حياتها اليومية، وأعمالها الفنية.