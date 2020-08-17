تعرضت للهجوم وسُبت والدتها.. أسما شريف منير تستنجد بالمصريين: خليكوا في ضهرنا

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للرجال عقب تعرضها للتنمر والهجوم من قبل أحد متابعيها.

وقالت أسما خلال منشورها: "طلب وتوكيل عام لكل رجالة مصر، أنت حمايتي، خليكوا ضهرنا ابقوا سندنا، دافعوا عننا، جيبولنا حقنا، شرفنا هو عرضكم، إحنا كلنا أهل ربنا وصاكم علينا، متأذينيش، احميني.. طول عمرنا كمصرين معروف إن رجالتنا دمها حامي وولاد أصول وجدعان، خلي العالم يعرف إن دينا هو السلام هو التسامح وإن الرجالة المصرية مفيش أقوى منها في الأخلاق والنخوة والتدين".

وتابعت خبيرة التجميل خلال منشورها: "متبقاش مسلم في البطاقة خليك مسلم في أفعالك، متخليناش نخاف منكم خليكوا رجالة نحترمها ونتسند عليها.. أنتوا دلوقتي أخواتي وضهري وقوتي، وبطلب منكم انكوا تدافعوا عن أي ست وعني، أي حد يتعرضلي بأي كلمة أو فعل مش مسموح بيه في دينا أو أنت مترضاهوش على أختك أو أمك.. إدينا وعد قدام الناس وربنا وقول قبلت التوكيل".

Advertisements

ابنة شريف منير تتعرض للهجوم والسب من متابعيها

كانت ابنة الفنان شريف منير، تعرضت لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتقدت منهج الشيخ الشعراوي، الأمر الذي دفع والدها الفنان للدفاع عنها على الفور، ليتطاول عليها أحد المتابعين مجددًا بتعليق تضمن كلمات بذيئة، قائلًا "مش دي اللي شتمت الشيخ الشعراوي"، ليرد عليه آخر، قائلًا "لا وفي أول كام ثانية كانت حاطة علم الشواذ".

حاولت خبيرة التجميل تمالك أعصابها في الرد على تلك التعليقات التي تحمل السخرية، بأخذ صورة مصورة لحساب من تطاول عليها، معلقةً "متدين ما شاء الله".

ونشرت أسما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التعليقات التي تطاول بها المتابعين عليها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "واحد اهو بيصلي على النبي في البايو وبيشتم في الكومنتات إن شاء الله هعمله محضر".

وتابعت أسما خلال منشورها، قائلةً: "فكرة إن في ناس بتقول شتمت الشيخ الشعراوي أصلاً دي في حد ذاتها ناس زياطة ومش عارفة حاجة في فرق بين إن أنا خاني التعبير في وصف بعض آرائه بالتطرف والشتيمة موضوع تاني، أنا ما شتمتش الشيخ الجليل، هو بقي يقول (...) وأنا أصلا أمي متوفية، أنا مش هقبله".