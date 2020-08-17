محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل الجاذبية عنوان موضة الحلى في صيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة ساحرة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "Elle" أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للأقراط المستديرة السميكة والمعروفة باسم "Chunky Hoops" وكذلك خاتم التوقيع (Signet Ring)، الذي يمتاز بحجمه السميك ليوحي بالفخامة والأبهة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن العملات المعدنية الذهبية تزين هذا الصيف كلا من القلائد والأقراط، مشيرة إلى أنها تستحضر في الذهن صورة الآثار الرومانية والإغريقية.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطف بعض موديلات القلائد الأنظار إليها من خلال الحلقات الكبيرة.