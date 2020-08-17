الامارات | التحقيق في عقد زواج مزور لهيفاء وهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في عقد زواج مزور لهيفاء وهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهم فريق دفاع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق، محمد وزيري بتزوير عقد عرفي ادعى أنه يثبت زواجه منها.

وفي المعركة الدائرة ما بين الفنانة، ومدير أعمالها السابق، وبعد ساعات من نشر الدفاع القانوني للمتهم عقد زواج عرفي، ادعى أنه لهيفاء ووزيري، تحرك دفاع هيفاء، وأبلغ النيابة العامة في شمال الجيزة، والتي بدأت، أمس، التحقيق فيه، حيث تم توجيه الاتهام لوزيري بتزوير عقد زواجه العرفي، كما اتهم الشهود بأنهم وقعوا على العقد بالتزوير.

وقال فريق دفاع هيفاء، في بلاغه، الذي حمل رقم 3666 لسنة 2020 (إداري الدقي)، إن «وزيري (المحبوس حالياً) قام بمعاونة شقيقه عبدالرحمن، وشاب يدعى كريم ف. بتزوير عقد الزواج لإثبات زواجه من موكلته». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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