جرائم قتل بـ"الساطور" راح ضحيتها الزوجات قبل واقعة جزار الهرم

علاقات و مجتمع

تحول الذبح والتقطيع، إلى وسيلة بعض الأزواج للتخلص من زوجاتهم، كان آخرها جريمة الجزار المتهم بقتل وتقطيع زوجته بالساطور، ووضع جثتها في أكياس داخل ديب فريزر بشقة الزوجية بحدائق الأهرام، ولم تكن هذه الجريمة الأولى التي راح ضحيتها الزوجات.

يرصد "هُن"، جرائم قتل بالذبح والتقطيع بالساطور

زوج يذبح زوجته بـ"ساطور" بسبب الخلافات الزوجية

شهدت الوادى الجديد منذ 4 أشهر جريمة قتل زوج لزوجته بالساطور، وترجع تفاصيل الواقعة، إلى كثرة الخلافات بين الزوج الذى يعمل موظف بوزارة التربية والتعليم، بزوجته.

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تصاعدت الخلافات بينهما مما دفع الزوج إلى ضرب زوجته على رأسها وذراعها ورجلها مستخدما ساطورا من المطبخ مما تسبب فى مقتلها داخل غرفة النوم.

وأوضحت تحقيقات مدير أمن الوادى الجديد أن الزوج يدعى "أحمد. م. أ" 65 سنة، موظف سابق بالتربية والتعليم. ونقلت جثة القتيلة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

أزهرى يقتل زوجته وأولاده بـ"الساطور"

مذبحة أسرية ارتكبها مدرس لغة انجليزية في معهد أزهري، أمسك ساطور وقتل زوجته وأولاده الأربعة وقطع أجسادهم داخل شقته في برج سكني بمنطقة المسلة بالفيوم.

وتبيّن من المعاينة، وجود آثار دماء في أرضية الشقة المكونة من 3 غرف وصالة وحمام، والعثور على جثث "كريمة. م" (34 عاما) زوجة المتهم مقتولة بضربتين على الرأس، وفي حضنها ابنتها الصغرى تنسيم (عام ونصف العام) مصابة بضربة على الرأس، وبجوارهما جثة آية (أعوام)، منة (4 أعوام) كل منهن مصاب بضربة على الرأس، وبتفتيش باقي الشقة، عثرت القوات على جثة أنس (11 عاما) مقتولا داخل غرفة نومه.

اعترف المتهم أن الخلافات وخوفه على زوجته وأولاده من الفقر كان سببا لارتكاب الجريمة، أسدلت محكمة جنايات الفيوم الستار على القضية واعدام الأب المتهم.

زوج يقطع زوجته بسبب الخلافات الأسرية

كانت آخر هذه الجرائم تجرد زوج من مشاعر الانسانية واقدم على تقطيع زوجته بالساطور ووضعها في أكياس داخل ديب فريزر بشقة الزوجية بحدائق الأهرام، وذلك بسبب خلافات بينهما وفرا هاربا، حتى تم القبض عليه عقب ارتكابه الواقعة بـ48 ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.