كتب: هن - 07:39 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020

حضري لأطفالك في ليالي الصيف الحارة، عصير أناناس بالمانجا الطازق، وذو المذاق اللذيذ، فضلًا عن مكوناته الغذائية العالية. وإليكِ طريقة عمله بخطوات بسيطة. مكونات عصير أناناس بالمانجا كومبوت أناناس Advertisements مانجا مقطعة شربات نعناع نعناع فريش ثلج سكر طريقة عمل عصير أناناس بالمانجا قومي بضرب الأناناس مع السكر وشراب النعناع. ضيفي الثلج والمانجا، واخلطي المكونات جيدًا، ثم زينيه بالنعناع الأخضر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل عصير أناناس بالمانجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.