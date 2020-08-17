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طريقة عمل عصير أناناس بالمانجا

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كتب: هن -

07:39 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020

عصير أناناس بالمانجا

حضري لأطفالك في ليالي الصيف الحارة، عصير أناناس بالمانجا الطازق، وذو المذاق اللذيذ، فضلًا عن مكوناته الغذائية العالية. 

وإليكِ طريقة عمله بخطوات بسيطة. 

مكونات عصير أناناس بالمانجا

كومبوت أناناس

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مانجا مقطعة 

شربات نعناع

نعناع فريش

ثلج 

سكر

طريقة عمل عصير أناناس بالمانجا

قومي بضرب الأناناس مع السكر وشراب النعناع. 

ضيفي الثلج والمانجا، واخلطي المكونات جيدًا، ثم زينيه بالنعناع الأخضر. 

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