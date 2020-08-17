حكاية 3 صور تعرض لأول مرة لعمر الحريري مع أسرته بعد "أبناء سكر هانم"

علاقات و مجتمع

فتحت ميريت عمر الحريري، ابنة الفنان الراحل صندوق الذكريات، عن أسرتها، لتكشف عن 3 صور نادرة، عرضتها للمرة الأولى من خلال برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة "سي بي سي".

بالأمس أحيت "ميريت" حالة النوستالجيا، بعرضها عبر حسابها على "فيس بوك"، صورة بعنوان "أبناء سكر هانم"، ظهر من خلالها 4 من أبناء أبطال الفيلم الكوميدي سكر هانم، عقب مرور 60 عاما من عرض الفيلم.

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ومن خلال البرنامج، عرضت 3 صور نادرة عن أسرة الفنان الراحل عمر الحريري، فكانت أولها صورة خطبتها، التي حددها "الحريري" يوم ثلاثاء، وهو يوم إجازة المسرح، فكان وقتها يصور مسرحية "شاهد مشفش حاجة": "كان يوم غريب جدًا أن خطوبة تبقى يوم تلات.. لأن حياتنا كلها كانت مرتبطة بالمسرح".

أما الصورة الثانية كانت أيضًا وقت الخطوبة، لكنها أظهرت احتضان "الحريري" لابنته "ميريت" وقت الخطبة: "كان مخضوض ساعتها بنته الصغيرة بتتخطب"، وأظهرت الصورة شقيقة ميريت الراحلة، التي تدعى "نيفين"، ووالدتها نادية سلطان.

أما الصورة الثالثة فكانت في فرح "ميريت"، وأظهرت الصورة شقيقتها الراحلة ووالدتها الراحلة، بالإضافة إلى ظهور أمال هانم السلحدار، الزوجة الثانية لوالدها عمر الحريري.