لقطات من حياة كريم عبدالعزيز وزوجته في يوم ميلاده: لو رجع بيا الزمن هاختارها

علاقات و مجتمع

وجد في قربها السكن والآمان، رغم كونها لم تكن الزوجة الأولى، إلا أنه شعر بأنه امتلك الدنيا بوجودها بجواره، لتكن قصة حب الفنان كريم عبدالعزيز وزوجته هايدي سرور، خارجه عن المألوف، اذ تستطع تفهمه واحتواء عصبيته في دقائق معدودة، فقد ارتضت العيش برفقة والدته في منزل واحد، ليكن لها هذا الموقف طيلة عمره.

يُكمل الفنان كريم عبدالعزيز، اليوم 17 أغسطس عامه الـ45، ويُقدم "هُن" لقطات من حياته مع زوجته هايدي سرور، خلال السطور التالية.

تحدث الفنان كريم عبدالعزيز، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن علاقته بزوجته هايدى موسى، قائلًا: "ربنا يخليهالى، ويباركلي فيها عملالي كل حاجة حلوة في حياتي، ويا رب اقدر اديها ربع اللى هي عملتهولي في حياتي".

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عن دور زوجته في حياته، قال: "ربنا كرمني بزوجة أصيلة قبلت انها تعيش مع والدتي، لأنها من بيت اصيل ومحترم، ولو ما كانش ربنا كرمني بزوجة أصيلة من بيت محترم وقالتلي مش ها اقبل اني أعيش مع امك كنت هقولها مع السلامة شكرا، لأني ما اقدرش أعيش في بيت اوضة امي مش قدام اوضتي"، ثم استكمل في المديح والثناء علي زوجته وأم ابناءه علي وملك.

وكشف عبدالعزيز عن كواليس مشاركته في فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وسألته الفنانة إسعاد يونس، سؤالًا: "لو رجع بيك الزمن هتختار نفس الزوجة؟"، ليرد عليها عبدالعزيز: "يا خبر أبيض معقولة ده أنا أختار وأختار وأختار".

وخلال لقاءه في برنامج"معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدث عن علاقته بزوجته، بأنه دائم ملازمة المنزل ومحاولة التقليل من تحركاته وساعات بقائه خارج المنزل، فهو يفضل أن يقضي معظم أوقاته برفقة أسرته، فهو لديه منها ابنة اسمها "ملك" وولد اسمه "علي"، ويسعى دائمًا في إبعاد زوجته وأطفاله عن الأضواء والوسط الفني.