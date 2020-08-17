دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بالشرقية: اتنصب عليا ومراتي طلعت راجل

علاقات و مجتمع

"اكتشفت أن مراتي راجل"، بهذه العبارة بدأ "م.ن"، يعمل في شركة غزل ونسيج، شكواه أمام محكمة الأسرة في بلبيس، بعد اكتشافه أن زوجته رجلا، وأنه تعرض لعملية نصب.

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يروي الشاب الثلاثيني تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها، "اتقدمت لواحدة أهلها قالوا لي احنا عرف البلد عندنا كتابة إيصال أمانة على بياض للاطمئنان على بناتنا"، وتابع: "وأنا وافقت وتمت الجوازة وفي أول يوم رفضت أقرب منها بحجة أنها في فترة الحيض".

مع بداية الأسبوع الثاني اكتشف حقيقة زوجته

رفض الزوجة المستمر الاقتراب من زوجها جعل الشك يدخل إلى قلبه، بالإضافة إلى علامات التوتر والقلق التي كانت تظهر عليها باستمرار، يقول الزوج المخدوع: "عرفت الحقيقة تاني أسبوع من الجواز، اكتشفت أنها راجل مش ست، ولما بعت لأهلها علشان أرجع إيصال الأمانة رفضوا، ورفعوا قضية نفقة".