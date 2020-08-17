6 أطعمة تزيد من حدة القلق.. منها القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

النظام الغذائي من أهم العوامل المساهمة في التأثير على القلق سلبا أو إيجابا. ولهذا يجب التعرف على الأطعمة التي تلعب دوراً سلبياً في زيادة القلق، والتي نذكرها لكم فيما يلي.

القهوة

يقول الخبراء إن الكافيين يؤثر على جسمك إلى حد كبير عن طريق إطلاق الأدرينالين. ويمكنه أيضاً إطلاق هرمون الإجهاد الكورتيزول الذي يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم. هذه الهرمونات تعزز القلق وتجعل النوم أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى تفاقم القلق. ينصح بتناول بعض البدائل التي لا تحتوي على الكافيين، مثل الشاي الأخضر أو القهوة منزوعة الكافيين، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

مشروبات الطاقة

عند الحديث عن مشروبات الكافيين والطاقة، يمكن أن تحتوي هذه المنتجات على كافيين نقي ومركّز. على سبيل المثال، تحتوي جرعة مقدارها 2 أونصة من الطاقة على 200 ملليغرام من الكافيين. وقد أشارت مراجعة أجريت عام 2016 للدراسات التي تبحث في مشروبات الطاقة، إلى أن معظم الأبحاث وجدت ارتباطات بين استهلاك مشروبات الطاقة وأعراض مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والتوتر والاكتئاب.

الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على نسبة من السكريات التي قد تساهم في زيادة نسبة السكر في الدم متبوعة بانخفاض سريع في السكر مرتبط بالقلق. يُنصح باختيار الكربوهيدرات المعقدة في الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والبطاطا الحلوة. تعتبر الحبوب الكاملة واحدة من ركائز خطط الطعام الصحية، مثل حمية البحر المتوسط.

المشروبات الغازية

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تحتوي المشروبات الغازية على السكر والكافيين في آن معاً، وبالتالي فهي واحدة من أكثر الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من القلق. يزيد الكافيين يزيد من حدة القلق، في حين أن السكر يرفع المزاج في البداية، ولكن على المدى الطويل، قد يؤدي إلى زيادة القلق.

وفقاً للإرشادات الغذائية لوزارة الصحة الأمريكية، فإن ما يقرب من نصف السكريات المضافة في المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة تساهم في التسبب بالاكتئاب والقلق لدى نسبة كبيرة من الأمريكيين.

الشوكولاتة

على الرغم من أن الشوكولاتة تساهم إلى حد ما في التخلص من التوتر، فقد يكون لها جانب سلبي لأنها تحتوي أيضاً على السكر والكافيين.

وينصح الخبراء بتناول الشوكولاته مقرونة بالبروتين والقليل من الدهون. تشمل الاقتراحات، الزبادي اليوناني مع القليل من السكر والتوت أو زبدة الفول السوداني والفواكه.

الأطعمة المقلية

قد تؤدي الأطعمة المقلية (مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي وحلقات البصل المقلية والكعك المحلى) لزيادة القلق والاكتئاب. وتقول جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية إن ما يقرب من نصف المصابين بالاكتئاب يعانون أيضاً من القلق.

الأطعمة المقلية مرتبطة أيضاً بأمراض القلب التي تعد السبب الأول للوفاة في الكثير من البلدان. وقد أكدت العديد من الدراسات على مدى عقود وأهمها دراسة أجريت عام 2015 ونشرت في مجلة “التغذية” الأمريكية، على أن تناول الأطعمة المقلية مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفشل القلب، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم.