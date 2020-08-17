الامارات | صندوق الوطن ينظم برنامجاً لـ 30 طالباً وطالبة إماراتيين موهوبين

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الوطن ينظم برنامجاً لـ 30 طالباً وطالبة إماراتيين موهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين، بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، برنامجاً صيفياً افتراضياً مدته ثلاثة أسابيع في مساق «نموذج الأمم المتحدة في مناقشة القضايا الدولية»، وذلك بمشاركة 30 طالباً وطالبة إماراتيين من المهتمين بالقانون الدولي من طلبة المرحلة الدراسية الثانوية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة «موهبتنا»، التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين الإماراتيين، وتطوير قدراتهم للتفوق في المستقبل، حيث قدمته تينا فيلدز، من مركز جامعة جونز هوبكنز للشباب الموهوبين، إلى جانب استضافة أربعة مختصّين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وشركة «نواة للطاقة».

وقال مدير عام صندوق الوطن بالإنابة، أحمد محمود فكري: «نحن سعداء للغاية بمشاركة هذه النخبة البارزة من الخبراء والمختصين في مجال العلاقات الدولية في هذا البرنامج الصيفي، الذي يهدف إلى رفع وعي الطلبة بنموذج الأمم المتحدة، في صياغة حلول لقضايا حيوية تستحوذ على الساحة الدولية».

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وتتضمن أيضاً تطوير مهارات الكتابة والقدرات على قراءة الدراسات والتحليلات ذات الصلة بشكل أكثر دقة، حيث قال مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالناصر الشعالي: «يتعين على الراغبين في تكوين فهم أعمق لهذا النموذج العالمي الإلمام بعنصرين أساسيين مترابطين، وهما: الكتابة والقراءة، فلا يمكن لأي من الطلبة إتقان الكتابة دون قراءة ما يكفي من كتب ومقالات، التي تمكنهم من فهم المصطلحات ذات الصلة، في المقابل تتطلب عملية فهم هذا النموذج على نحو أفضل القدرة على الكتابة».

من جانبه، قال مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جمال المشرخ: «يشكل ترشح دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين عامي 2022 و2023 إنجازاً نوعياً يُضاف إلى سجل إنجازات الدولة، فهي المرشح الوحيد للمقعد العربي في مجلس الأمن، ناهيك عن أن هذه المناسبة التاريخية ستتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على قيام دولة الإمارات، التي سبق لها أن شغلت عضوية المجلس في الفترة بين عامي 1986و1987».

ويهدف برنامج «موهبتنا» إلى اكتشاف 2000 طفل موهوب، ورعاية 500 منهم، ووضع 60% منهم في أفضل الجامعات في العالم بحلول عام 2024.

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