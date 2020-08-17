الامارات | جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق مجموعة دورات إلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق مجموعة دورات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مجموعة من الدورات الإلكترونية للطلاب المؤهلين للقبول في دفعتها الأولى قبيل انطلاق العام الدراسي في 10 يناير 2021.

وكانت الجامعة قد أرسلت، أخيراً، عروض الالتحاق إلى 100 طالب من 31 دولة، حيث قام نحو 90% منهم حتى الآن بقبول عرض جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتم اختيار الدفعة الأولى من بين مجموعة متميزة من طلبات الالتحاق بالجامعة، التي تقدم بها 2223 طالباً من 97 جنسية مختلفة.

وتأتي الدورات، التي سيقوم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بتدريسها، لتوفر للطلاب نظرة شاملة على المواد الرئيسة المطلوبة للبرامج التي سيبدأون بدراستها في الجامعة. وتغطي الدورات أساسيات الرياضيات والبرمجة.

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ولا تعدّ هذه الدورات إلزامية للالتحاق بالجامعة، إلا أنها تهدف إلى تحضير الطلاب المؤهلين للقبول للمناهج التي سيتلقونها في الجامعة، إضافة إلى مساعدتهم على إجراء بحوث مبتكرة وعالمية المستوى.

في السياق، قال الرئيس المؤقت لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور السير مايكل برادي: «وقع اختيارنا على مجموعة استثنائية من الطلاب للالتحاق بالعام الدراسي الأول في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونحن حريصون على تمكينهم من بدء عامهم الدراسي بكفاءة عالية في يناير 2021. ومن هنا تأتي أهمية الدورات الإلكترونية التي أعدها مكتب العميد، وسيقوم أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصة في جامعتنا بتدريسها، حيث ستوفر للطلاب المقبولين نظرة شاملة على المواد الرئيسة، التي ستقوم عليها رحلتهم التعليمية في رحاب الجامعة. أضف إلى ذلك أن هذه الدورات ستتيح لدفعتنا الأولى فرصة الالتقاء مع أساتذتهم المستقبليين، والتعرف إلى معايير التعليم العالمية، التي تلتزم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتقديمها».

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