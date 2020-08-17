الامارات | «ياس ووتروورلد».. مرح مجّاني في عالم فيراري

شكرا لقرائتكم خبر عن «ياس ووتروورلد».. مرح مجّاني في عالم فيراري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ياس ووتروورلد، مدينة الألعاب المائية الرائدة على مستوى العالم، عن إتاحتها الفرصة لحاملي البطاقات السنوية للدخول مجاناً إلى عالم فيراري أبوظبي لغاية 31 الشهر الجاري، لمضاعفة المرح عبر التجارب المتنوعة في المدينة الترفيهية، بما فيها منطقة العائلات التي تم افتتاحها أخيراً، وذلك في بادرة شكر وامتنان لهم.

وبهذه المناسبة، قالت المدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس، بيانكا ساموت: «يسعدنا الترحيب بالضيوف وحاملي البطاقات السنوية للاستمتاع بخياراتنا المتنوعة من التجارب والألعاب والمنزلقات المائية. وكعربون شكر وامتنان، حرصنا على إتاحة الفرصة لحاملي بطاقات ياس ووتروورلد السنوية لاختبار المزيد من تجارب المرح والتشويق من خلال الدخول مجاناً إلى عالم فيراري أبوظبي خلال شهر أغسطس».

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