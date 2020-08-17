الامارات | ملهمة بدماء مصرية.. رحيل أرملة غابرييل غارسيا ماركيز

شكرا لقرائتكم خبر عن ملهمة بدماء مصرية.. رحيل أرملة غابرييل غارسيا ماركيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة في المكسيك وفاة مرسيدس بارشا، أرملة وملهمة الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز عن 87 عاماً، أمس، في العاصمة مكسيكو.

وقالت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فراوستو، في تغريدة على «تويتر»: «تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا». وأضافت «تعازينا الحارة».

ولم يكشف سبب وفاة بارشا التي تقيم منذ عام 1961 في مكسيكو، لكن وسائل إعلام كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني مشكلات تنفسية.

وغارسيا ماركيز، حائز جائزة نوبل للأدب في 1982، الذي ولد في اراكاتاكا في كولومبيا في عام 1927، توفي في 2014 بمكسيكو.

وعبّر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تعازيه للعائلة. وكتب «اليوم توفيت مرسيدس بارشا، التي كانت حب حياة مواطننا الحائز نوبل غابرييل غارسيا ماركيز ورفيقته بلا شروط»، مؤكداً «تضامن» كولومبيا مع عائلتهما.

بينما قالت «مؤسسة غابو» لقب الروائي الراحل، واسمها الكامل «مؤسسة غابرييل غارسيا ماركيز للصحافية الإيبرية الأميركية الجديدة» إن مرسيدس بارشا «توفيت في منزلها في مكسيكو، حيث استقرت مع غابو في 1961. وكان غارسيا ماركيز ومرسيدس بارشا قد تزوجا في 1958 وعاشا معاً حتى وفاة الكاتب.

ومرسيدس بارشا التي ولدت لمهاجرين مصريين، ولدت وعاشت في ماغانغوي في كولومبيا، حيث كان والدها يملك صيدلية. وكان غارسيا ماركيز يعرفها منذ الطفولة، عندما كان يتنقل مع والده لبيع أدوية من قرية إلى قرية.

Advertisements

ورزق الزوجان بابنين، أحدهما غونزالو وهو رسام، والثاني رودريغو، وهو مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني.

وأثارت وفاة مرسيدس بارشا ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط الأدبية والثقافية والسياسية.

وكتبت رئيسة بلدية مكسيكو كلاوديا شينبوم «تشرفت بمعرفة مرسيدس بارشا»، مشيدة بـ«سيدة عظيمة وجميلة».

1958

العام الذي تزوج فيه غارسيا ماركيز بمرسيدس بارشا.

ولدت مرسيدس بارشا لمهاجرين مصريين، وعاشت في ماغانغوي بكولومبيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news