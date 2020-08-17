الامارات | دينا الوديدي تغني في انطلاقة مهرجان الصيف بالإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدي تغني في انطلاقة مهرجان الصيف بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت المغنية دينا الوديدي، مساء أول من أمس، أولى حفلات مهرجان الصيف الدولي الـ18 بمدينة الإسكندرية المصرية على ساحل البحر المتوسط، الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

أقيم الحفل على المسرح المكشوف للمكتبة بحضور نحو 300 شخص مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مثل التباعد بين مقاعد الحاضرين واستخدام الكمامات عند الدخول.

وقدمت دينا الوديدي مجموعة متنوعة من الأغاني لاقت تفاعلاً من الجمهور مثل «يا جنوبي» و«الليل» و«أشوف أمورك استعجب» و«الحرام» و«يا اللي عارف كل شيء» و«يا اللي معدي».

وقال المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الموسيقار راجح داود، في كلمة قبل انطلاق الحفل، إن المهرجان يُقام هذا العام في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن إدارة المكتبة أصرت على إقامته في موعده.

وأضاف أن البرنامج رغم قصر مدته يشهد الكثير من الفعاليات ومشاركة نجوم كبار أمثال علي الحجار ومصطفى قمر، إضافة إلى بعض الفرق الشبابية.

Advertisements

والدورة الـ18 من مهرجان الصيف الدولي مهداة إلى فنان الاستعراض الراحل محمود رضا الذي توفي في شهر يوليو الماضي. وتستمر الدورة حتى 29 أغسطس الجاري.

ويشمل البرنامج حفلاً موسيقياً لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة الموسيقار ناير ناجي، ومحاضرة عن «دور المخرج السينمائي» يلقيها المخرج عادل أديب.



الحفل نظم على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية.

الدورة الـ18 من المهرجان مهداة إلى الراحل محمود رضا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news