الامارات | متحف في البرتغال يروي تاريخ صيد «القد الأطلسي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة السياحة بمدينة لشبونة البرتغالية عن تدشين متحف جديد يسرد تاريخ صيد سمك «القد الأطلسي»، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باكتشاف جزيرة «نيوفندلاند» الكندية. وأوضحت الهيئة أن المتحف يقدم للسياح أيضاً نبذة عن الحياة القاسية للبحّارة والصيادين والأخطار التي تواجههم أثناء الصيد. كما يسلط المتحف الضوء على الجوانب الثقافية لسمك «القد الأطلسي» والصيد المستدام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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