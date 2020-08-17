الامارات | «كريستيز» تتضامن مع لبنان بمزاد خيري

شكرا لقرائتكم خبر عن «كريستيز» تتضامن مع لبنان بمزاد خيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دار كريستيز» أنها تعتزم تنظيم مزاد خيري تحت عنوان «كُلنا بيروت - الفن لبيروت: مزاد خيري!» سيعود ريعه لدعم جهود إعادة إحياء المشهد الثقافي في بيروت، وسيعقد المزاد الخيري عبر الإنترنت في أواخر أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لدار كريستيز، جيوم شيروتي: «شاهدنا الصور الأليمة للدمار الذي أصاب قلب بيروت، في الرابع من أغسطس الجاري، لذا رغبنا أن نظهر تعاطفنا ودعمنا لأهلنا وأصدقائنا وجميع الفنانين اللبنانيين في محنتهم».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «كريستيز» في الشرق الأوسط، مايكل جيها، إن «الفن اللبناني شكّل دائماً جزءاً رئيساً في مزاداتنا التي أقمناها منذ عام 2006 في منطقة الشرق الأوسط، ونشعر بمسؤولية بأن نكون جزءاً من الحملة العالمية لدعم بيروت».

Advertisements

وستضم المبادرة من 40 إلى 50 قطعة فنية، وسيعود ريع المزاد لدعم جهود إعادة بناء وإحياء المشهد الفني والثقافي في بيروت، بما في ذلك ترميم متحف سرسق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news