الامارات | روبوتات متناهية الصغر لعلاج قرحة المعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوتات متناهية الصغر لعلاج قرحة المعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل فريق من الباحثين في الصين لتقنية جديدة لعلاج قرح المعدة، بدلاً من الأساليب التقليدية المعمول بها حالياً مثل جراحة المناظير.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث، تاو تشو، من جامعة تسينغهوا في بكين قوله: «إن جروح جدار المعدة من المشكلات الشائعة في المسار الهضمي للإنسان، ويعانيها نحو 12% من سكان العالم بدرجات متفاوتة».

وأوضح أن «تفعيل تقنية الطباعة الحيوية لحقن جروح المعدة بخلايا حية بشكل مباشر، يعدّ وسيلة مفيدة للغاية لعلاج هذه المشكلة الصحية».

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وطوّر فريق الدراسة روبوتاً متناهي الصغر يتم إدخاله إلى الجسم بواسطة منظار جراحي، من أجل القيام بعملية الطباعة الإلكترونية لعلاج القرحة، أو أي جروح في جدار المعدة. وأكد الباحث تاو تشو أن التجارب المبدئية أثبتت نجاحاً مبشراً لهذه التقنية، إذ إن الخلايا التي تم حقنها داخل جدار المعدة احتفظت بحيويتها على مدار 10 أيام في حالة مستقرة.

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