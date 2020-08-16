بطريقة سهلة.. طريقة تحضير السميط

مطبخ

كتب: هن - 11:28 م | الأحد 16 أغسطس 2020

يعتبر السميط بالحليب من المخبوزات الشهية التي يمكن تناولها في الصباح، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها في المنزل. مقادير السميط 4 أكواب دقيق كوب زبدة 3 بيضات 3/4 كوب سكر ملح ملعقتا بكينج بودر صغيرة Advertisements كوب حليب دافئ ربع ملعقة قرفة صغيرة ملعقة برتقال مركّز كبيرة 2 ملعقة ماء كبيرة للدهن طريقة تحضير السميط اخلطوا الدقيق والسكر والملح مع البكينج بودر والقرفة في الخلاط الكهربائي. ضيفوا الزبدة مع الاستمرار في الخلط حتى تندمج مع باقي المكونات. ضيفوا الحليب وعصير البرتقال والبيض واخلطوا المزيج جيّداً حتى الحصول على عجين متجانس. اتركوا العجين لمدة 15 دقيقة على سطح أملس مدهون بالزيت مع تغطيته. أحضروا الفرن، ثم قطعوا العجين إلى قطع صغيرة بحجم حبة المشمش. قوموا بفردها على شكل أسطوانة وشكلوا العجين بحسب الرغبة. بعد الانتهاء من تشكيل العجين اتركوه يرتاح لمدة 15 دقيقة. ادخلوه الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً، وبالهناء والشفاء.

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