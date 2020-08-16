53 سنة وتعشق الدراجات.. "كابتن كوكو": سافرت بيها الفيوم والإسماعيلية

علاقات و مجتمع

رغم عمرها الذى تجاوز الـ53 عامًا ومعاناتها من أمراض الضغط والسكر، فإن سلوى سلامة الشهيرة بـ "كابتن كوكو"، تحرص على ممارسة رياضة ركوب الدراجات ضمن الفعاليات التي ينظمها عدد من الشباب أسبوعيًا، حيث تركت وظيفتها فى شركة سياحة شهيرة منذ 5 سنوات، وبدأت ممارسة تلك الرياضة وسط دهشة كبيرة من المشاركين.

"الولاد والبنات كانوا مستغربين مني قوي في الأول، لأنهم كلهم عشرينيات وأنا بالنسبة لهم ست كبيرة، وبصراحة ما ركزتش معاهم لأني كنت عاوزة أبدأ حياة جديدة"، قالتها "كابتن كوكو"، موضحة أنها كانت تُجيد ركوب الدراجات ولكن لم يكن لديها الوقت لممارسة تلك الرياضة، وفي عام 2015 لاحظت فعالية شبابية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للدراجات، وتواصلت معهم، ومن وقتها وهي تمارسها بشكل مستمر.

Advertisements

أسست مجموعة خاصة بها من الشباب والفتيات تحت اسم "أصدقاء العجلة"، وتحول تعجب هؤلاء الشباب بعد فترة إلى حب وترحيب ودعم كبير لها، حسبما أوضحت: "دلوقتي محدش بيحس بفرق السن اللي بينا، وبنضحك ونهزر بكل احترام، وبقيت زي أمهم بالظبط طول ما أنا معاهم"، مشيرة إلى أن ركوب الدراجات أصبحت بالنسبة لها هو رياضة وعلاج ومتعة في الوقت نفسه.

المسافات التي تقطعها بالدراجة أسبوعيًا لا تقل عن 50 كيلو متر، دون الشعور بتعب أو إرهاق مثلما كانت تشعر في البداية: "يوم الجمعة بقى مقدس عندى ولازم نطلع فيه من الساعة 6 الصبح لأي مكان، ولو عندى أى مشوار أو ظرف عائلى بأجله عشان ركوب العجل كل يوم جمعة، لدرجة إنى كمان سافرت قبل كده الفيوم والإسماعيلية".