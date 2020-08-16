صور.. إنجي علاء بـ"أوف شولدر" على البحر: لا تسمح لأحد أن يغير أحلى ما فيك

لايف ستايل

شاركت الكاتبة المصرية والسيناريست إنجي علاء متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مرتدية فستان باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدر على البحر، وعلقت: "لا تسمح لأحد أن يُغَيِّر أحلى ما فيك فتتلاشى نفسك مع كل تغيير حتى تختفي".

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وانهالت تعليقات متابعيها ابرزها، "الصور تحفة وكلامك صح جدا، محترمة وجميلة، منورة الدنيا كلها يا إنجي".

يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، هو الأزياء الخاصة بمسلسل النهاية، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف.