قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل لازانيا الجمبري، من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل.

مقادير عمل لازانيا الجمبري

نصف كيلو جمبري مقشر ومفروم خشن

10 شرائح لازانيا مسلوقة

3 ملاعق كبيرة زبدة

4 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 ونصف كوب لبن

ربع كوب بقدونس مفروم

شطة

1 وثلاثة أرباع كوب موزاريلا مبشورة

نصف كوب بارميزان مبشورة

ملح وفلفل

Advertisements

عصير ليمونة

2 كوب جبنة قريش

طريقة عمل لازانيا الجمبري

لعمل الحشوة

تضاف البابريكا ثم البقدونس وعصير ليمون

يتبل الخليط بالملح والفلفل

لعمل البشاميل

يشوح الدقيق في الزبدة

ثم تضاف البابريكا والثوم والملح والفلفل

ويقلب جيدا ثم يضاف اللبن البارد ويقلب جيدا، ثم يقلب جيدا حتى يصبح الصوص خفيف

ثم تدخل الفرن ساخن لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج وتقدم

نحضر بايركس

ثم نضع مغرفة من صوص البشاميل في قاع البايركس ثم ترص شرائح اللازنيا المسلوقة

ثم طبقة من حشوة الجمبري ثم تضاف جبنة بارميزان والجبنة القريش والموتزاريلا

ثم طبقة أخرى من اللازانيا ثم طبقة من الصوص وتتكرر هذه الخطوات على حسب الكمية

ثم يضاف الصوص على الوجه مع الجبنة الموتزاريلا والبارميزان.