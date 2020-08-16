6 طرق تساعدك على التعامل مع المواقف الأكثر خطورة.. "كالحرائق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من المواقف التي تتطلب منا سرعة التصرف والتفكير الجيد لإنقاذ أرواحنا والبقاء على قيد الحياة، لذا من المهم معرفة كيفية التعامل مع المواقف الأكثر خطورة، حسب ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- ماذا تفعل عند الشعور بالاختناق بمفردك؟

إذا كنت بمفردك، اصنع قبضة بيد واحدة وضع إبهام تلك اليد أسفل القفص الصدري وفوق السرة، ثم أمسك قبضة يدك بيدك الأخرى وانحني على كرسي أو حافة الطاولة، ثم اضغط على الجزء العلوي من البطن بحركة تصاعدية سريعة.

2- كيف تنجو في وسط حشد مذعور؟

من الصعب دائما التحرك وسط حشد مذعور، ما عليك فعله هو التزام الهدوء وخلق مساحة صغيرة حولك، ويعتبر أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقصير ذراعيك وإبقاء يديك مرفوعتين بجانب صدرك، مثل الملاكم فهذا يمنحك الحركة ويحمي أعضائك الحيوية.

3- كيفية إطفاء حريق في مقلاة؟

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لا تحاول إطفاء هذه النار بالماء ولا تحرك المقلاة إلى الخارج، كلا هذين الأمرين لن يؤديان إلا إلى تفاقم الوضع سوءا، وأفضل طريقة لإخماد هذه الأنواع من الحرائق هي إزالة مصدر الأكسجين، لذا ابق مسترخيا وقم بتغطية ألسنة اللهب بغطاء معدني بحركة سلسة وهادئة، واحتفظ دائما بالغطاء بينك وبين النار لحماية نفسك من النيران.

4- كيفية الإشارة للاستغاثة من داخل السيارة؟

إذا وجدت نفسك محبوسا في صندوق السيارة، فهناك طريقة يمكنك من خلالها إرسال إشارة استغاثة إلى الأشخاص القريبين منك، لذا أول شيء عليك القيام به هو تحديد موقع الأسلاك لأحد المصابيح الخلفية، وعادة ما يكون هناك سلكان أو أكثر إلى كل مصباح، ثم اقطع أحد هذه الأسلاك بشيء حاد، وعندما تعيد الأطراف معا، سيضئ الضوء.

5-الخروج بأمان في حالة نشوب حريق:

عندما تجد نفسك في مبنى يحترق، تذكر أن الدخان هو أكثر العناصر التي تهدد حياتك في تلك اللحظة، حيث يميل الدخان إلى الارتفاع إلى السقف، لذا عليك البقاء منخفضا والزحف إلى مخرج لتجنب استنشاق الدخان، وإذا كان لديك منديل متاح، ضعه على فمك، سيعمل كمرشح إضافي ضد الدخان.

6- الرعد والبرق:

إذا لم يكن هناك مبنى يمكنك الاختباء فيه، فيجب أن يكون ملاذك الأخير هو القرفصاء أو الركوع ورأسك بين ركبتيك وأذنيك مغطاة بيديك، حتى ينتهي البرق والرعد.