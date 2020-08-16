منها بثور القيح .. 10 أنواع للحبوب الجلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا تظهر الحبوب والبثور والرؤوس السوداء على الوجه فقط، ولكن هناك الكثير من الأماكن الأخرى، منها الصدر والرقبة والكتفين وأعلى الذراعين، وجميعها أماكن شائعة للإصابة بالحبوب.

وتختلف العلاجات حسب نوع الحبوب الجلدية، لذا يجب معرفة كل نوع لتلقي العلاج المناسب، حسبما جاء في موقعي "verywellhealth" و" webmd".

1-الرؤوس السوداء:

هي بصيلات شعر أصبحت مسدودة بالزيت وخلايا الجلد الميتة، ويطلق عليها اسم الكوميدونات، وتتكون نتيجة زيادة إفراز الدهون من قِبل الغدد الدهنية المرتبطة ببصيلات الشعر الموجودة بالوجه، ومع زيادة تلك الدهون على سطح الجلد تجف وتمتزج بالخلايا الميتة فتسد مسام البشرة، بالإضافة إلى تجمع البكتيريا ما يسبب ظهور الرؤوس السوداء.

2-الحطاطات:

الحطاطات عبارة عن كوميدونات ملتهبة وتشكل نتوءات صغيرة حمراء أو وردية على الجلد، وقد يكون هذا النوع من البثور حساسا للمس، ويمكن أن يؤدي الضغط عليها إلى تفاقم الالتهاب وقد يؤدي إلى تكوّن الندوب، وقد يشير عدد كبير من الحطاطات على الجلد إلى الإصابة بحب الشباب من الدرجة المتوسطةإلى الشديدة.

3- بثور القيح:

هي نوع آخر من البثور الملتهبة، تشبه الرؤوس البيضاء مع حلقة حمراء حول النتوء، وعادة ما تمتلئ النتوء بالصديد الأبيض أو الأصفر، لذا يجب تجنب الضغط عليها أو عصرها، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور ندبات أو بقع داكنة على الجلد.

4-العقيدات:

العقيدات عبارة عن نتوءات كبيرة ملتهبة تشعر بأنها صلبة عند اللمس، وتتطور بعمق داخل الجلد وغالبا ما تكون مؤلمة، لذا يجب معالجتها من قبل طبيب الأمراض الجلدية، لأنه قد لا تكون العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية قوية بما يكفي للتخلص منها، لكن الأدوية الموصوفة يمكن أن تكون فعالة.

5-الخراجات:

الخراجات هي نتواءات كبيرة مليئة بالصديد تشبه الدمامل، مثل العقيدات، ويمكن أن تكون مؤلمة لذا يجب أن تعالج من قبل طبيب الأمراض الجلدية.

6-حب الشباب الخفيف:

عادة ما يتم علاج حب الشباب الخفيف بالأدوية الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثمانية أسابيع لرؤية تحسن كبير.

7-حب الشباب المعتدل:

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يوصي أطباء الأمراض الجلدية عادة بالأدوية الموصوفة لعلاج حب الشباب من الدرجة المتوسطةإلى الدرجة الشديدة، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع لملاحظة التحسن، وقد يبدو أن حب الشباب يزداد سوءا قبل أن يتحسن.

8-حب الشباب العقدي الشديد:

يعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب العقدي الحاد من عدة خراجات وعقيدات ملتهبة، وقد يتحول حب الشباب إلى اللون الأحمر الداكن أو الأرجواني، وغالبا ما يترك ندبات، ويمكن أن يقلل العلاج الفوري من قبل طبيب الأمراض الجلدية.

9-حب الشباب الكونجلوبات:

حب الشباب conglobata هو أحد أشد أشكال حب الشباب، ويتضمن العديد من العقيدات الملتهبة التي ترتبط تحت الجلد بالعقيدات الأخرى، ويمكن أن تظهر على الرقبة والصدر والذراعين والأرداف، وغالبا ما يترك ندبات.

ويعتبر هذا النوع من حب الشباب الأكثر شيوعا عند الرجال ويحدث أحيانا بسبب تناول المنشطات، ومن الأفضل العلاج في الوقت المناسب من قبل طبيب الأمراض الجلدية.

10-حب الشباب الميكانيكي:

ينتج حب الشباب الميكانيكي عن الحرارة والاحتكاك والضغط على الجلد، وغالبا ما يكون نتيجة لارتداء ملابس رياضية مثل الخوذة أو قبعات البيسبول، ويطلق عليه أحيانا حب الشباب الناجم عن الرياضة، نظرا لأنه يحدث كثيرا عند الرياضيين.

أسباب ظهور الحبوب في الجسم:

ينتج حب الشباب في الجسم عن نفس العوامل التي تسبب حب الشباب بالوجه، وهي كالتالي:

- فرط نشاط الغدد الدهنية.

-خلايا الجلد الميتة الزائدة.

-انتشار البكتيريا المسببة لحب الشباب.

-العلاج:

العلاج الموضعي هو دواء لحب الشباب يوضع مباشرة على الجلد، مثل المواد الهلامية أو الكريمات، ويمكن أن تساعد المنتجات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية في كثير من الأحيان في علاج حب الشباب الخفيف.

وقد تحتوي على مكونات مثل البنزويل بيروكسايد أو الريسورسينول أو حمض الساليسيليك أو الكبريت، حيث يمكن للمنتجات التي تصرف بوصفة طبية مثل مضادات الميكروبات أو كريمات الريتينويد علاج حب الشباب من الدرجة الخفيفة إلى المتوسطة، ويمكن وصفها بمفردها أو بالاشتراك مع مكونات أخرى.