هاني الناظر يحذر من استخدام الحشيش في علاج تساقط الشعر: "لا تصدقوا"

صحة

حذر الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، الفتيات من الانسياق وراء نصائح استخدام زيت الحشيش لفرد الشعر وتقويته.

وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح للبنات والسيدات تروج لاستخدام زيت الحشيش، وتدعي استخدامه لفرد الشعر وتنعيمه وتقويته ومنع سقوطه وزيادة كثافته".

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وأوضح أن هذا الكلام غير صحيح وليس له أساس علمي، متابعا: "لا توجد أي دراسات أو أبحاث علمية تثبت هذا الادعاء، فلا تصدقوا هذه الدعايات التجارية ولا تنخدعوا بالانسياق ورائها ولا تتناقلوها وحذروا أصدقائكم".

استخدام نبات الحشيش للعناية بالشعر

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى نصائح تقدمها بعض الفتيات باستخدام نبات الحشيش المخدر، لعلاج الشعر، من خلال مزجه على النار مع زيت الزيتون، واستخدامه كـ "حمام زيت"، لعلاج الهيشان والتقصف والجفاف.