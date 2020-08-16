بعد انخفاض معدلات الطلاق.. أستاذ علم اجتماع: السبب تراجع ضغوط العمل

علاقات و مجتمع

أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض نسب الطلاق في زمن كورونا أكثر من العام الماضي، حيث سجلت نسب الطلاق هذا العام 11.8 ألف حالة إشهار طلاق خلال شهر مارس، بينما جاءت نسب الطلاق خلال شهر مارس العام الماضي 16.9 ألف إشهار طلاق.

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وأوضحت د. سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن انخفاض نسب الطلاق ترجع لعدة أسباب منها زيادة عدد ساعات الجلوس بالمنزل، مما قلل من ضغوط العمل، مضيفة أثناء حديثها لـ "هُن"، أن شعور الأزواج بالقلق من فيروس كورونا قلل الخلافات تدريجيا.

وأكدت "سامية"، أن زيادة حالات الوفاة بسبب كورونا جعل هناك تأنيا قبل اتخاذ قرار الطلاق، والتقليل من الاندفاع وذلك يساعد على تحقيق الاتزان الأسري.

وترى أنه لاستمرار انخفاض معدلات الطلاق يجب أن تحرص وسائل الإعلام على تحقيق الاتزان الأسرى من خلال نشر أفكار توعوية بضرورة التأني قبل اتخاذ القرار، والعمل على حل المشاكل الأسرية ومواجهتها.