للماميز.. طريقة عمل جمبري بالذرة الحلوة

كتب: هن - 08:26 م | الأحد 16 أغسطس 2020

يعتبر جمبري بالذرة الحلوة، من أكثر الأكلات المفضلة لدي الكثيرين وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل جمبري بالذرة الحلوة، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب. مقادير جمبري بالذرة الحلوة كيلو جمبري مقشر بالذيل نصف كيلو سوسيس ميني مسلوق 3 ليمون 6 فص ثوم مفروم Advertisements بصلة مقشرة ومقطعة ويدجز نصف كيلو بطاطس بيبي أنصاف مسلوقة 4 كوز ذرة مقسمين مسلوقة 3 ملاعق كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طريقة تحضير جمبري بالذرة الحلوة - يشوح الجمبري في الزبدة - يضاف الثوم والملح والفلفل - يضاف البصل ويقلبوا جيدا - يضاف البطاطس والسوسيس والذرة ثم يضاف البقدونس - يوضع الكيس في طاجن ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم.

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