هاني الناظر يوضح مخاطر الوشم: "لا يسبب السرطان" (فيديو)

صحة

بات دق الوشم واحد من أبرز الأمور التي تظهر بها الفتيات، والرجال أيضًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب انتشاره بين العديد من المشاهير الذين يستعرضونه بين الحين والآخر في الصور.

وحذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية من الوشم موضحًا إنه عاد قديمة، لكن باتت منتشرة بين الجنسين حاليًا، قائلًا: "أنا طول عمري بحذر من الوشم".

وعدد "الناظر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc" مخاطر الوشم، قائًا: "الإبرة اللي بيترسم بيها بتنقل ميكروبات وفيروسات وبتعمل أمراض جلدية، غير الحساسية بسبب إننا بنحقن الجلد صبغة".

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وأشار استشاري الجلدية، إن إزالة الوشم بالليزر، أمر قد يحتاج إلى 6 جلسات بالليزر، مع العلم أن هناك رسومات تترك اثار على الجلد.

الجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد، كانت أزالت مؤخرًا، وشمين على كتفها وأسفل رقبتها، حيث ظهرت مع طبيبها وهي تشارك جمهورها بعض النصائح في مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على تطبيق Instagram.

وكشفت "هنا" أنها خضعت لأربعة جلسات لإزالة الوشم، محذرة جمهورها بألا يتعجلوا في رسم الوشم، حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.

أما طبيب "هنا" فوجه بعض النصائح لأي شخص يفكر في رسم الوشم، مؤكدا أن إزالته تستغرق وقتا طويلا.