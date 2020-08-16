منها علاج فقر الدم.. فوائد الذرة الحلوة

صحة

تعتبر الذرة من الخضروات الصيفية التي لا تقاوم ومصدرا غنيا للألياف وتشمل الفوائد الصحية للذرة، وهي من الحبوب الأكثر فاعلية حول العالم، ومن فوائدها كما جاءت في موقع "health line":

فوائد الذرة الحلوة

مصدر جيد للبروتين

تعد الذرة مصدرا جيد للبروتين، يتراوح محتوى البروتين من 10 إلى 15٪.

قليل الدهون

لذلك يستخدم أحيانا زيت الذرة في طهي الأطعمة.

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الفيتامينات والمعادن

تحتوي الذرة على العديد من الفيتامينات والمعادن.

حماية الجهاز الهضمى

الذرة الصفراء لها دور في الوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، وتقي من التعرض إلى الإمساك، وهذا لأن الذرة الصفراء تحتوي على الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم.

علاج فقر الدم

تناول الذرة الصفراء يساعد على الوقاية من الإصابة بحالات فقر الدم، وهذا لأنها تحتوي على الحديد بالإضافة إلى حمض الفوليك، اللذين يساعدان على زيادة عدد كرات الدم الحمراء والحماية من الإصابة بالأنيميا.

الوقاية من السرطان

لوجود مضادات الأكسدة في الذرة الصفراء، فإنها تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وتحييد الجذور الحرة، وتحتوي أيضاً على مركبات الفينول والتي تقي من الإصابة بسرطان الكبد وسرطان القولون.