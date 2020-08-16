ارتفاع ضغط الدم و12 سببا آخرا لعدم وضوح الرؤية.. متى يستلزم زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعتبر الرؤية الباهتة وغير الواضحة وغير المركزة من بين المشاكل التي يعاني منها العديد.

ويمكن أن يكون التشويش مجرد علامة على أن النظارات أو العدسات اللاصقة تحتاج إلى تحديث، ومن حين لآخر، تشير الرؤية الضبابية إلى شيء أكثر خطورة، كما أوضح موقع "health".

1- التهاب الملتحمة:

عادة ما يحدث التهاب الملتحمة بسبب الفيروسات الغدية، وعلى الرغم من أن التهاب الملتحمة ليس خطيرا في العادة، وعادة ما يختفي التهاب الملتحمة في غضون أسبوع إلى أسبوعين دون علاج، ولكن إذا كانت لديك أعراض شديدة، فيجب الذهاب إلى الطبيب المختص لتلقي المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات.

وفي غضون ذلك، جرب الكمادات الباردة لتخفيف الحكة، أو الكمادات الدافئة لتخفيف التورم، بالإضافة أنه يجب غسل الملاءات، خاصة أغطية الوسادات ويديك كثيرا لمنع انتشار الجراثيم.

2- النوم بالعدسات اللاصقة:

يمكن للعدسات اللاصقة إصلاح رؤيتك، ولكن إذا لم يتم استخدامها بالشكل الصحيح، فإنها يمكن أن تسبب التهابات البصر، حيث تتحرك العدسات اللاصقة عبر العين في كل مرة ترمش فيها، ما يؤدي إلى حدوث خدوش دقيقة على سطح العين، ويمكن أن تعلق الكائنات الحية الدقيقة المسببة للعدوى تحت العدسة وتدخل في الخدوش.

لذا يعد النوم بالعدسات اللاصقة، مكان مثالي لنمو تلك الكائنات والتسبب في تقرحات القرنية، وهي تقرحات مفتوحة على القرنية يمكن أن تشوش الرؤية.

3- عدوى بالعين:

التهاب القرنية الهربس هو التهاب في العين، قد تُصاب به فقط عن طريق لمس القرحة الباردة على شفتيك ثم لمس عينيك، وعادة ما تساعد العلاجات مثل قطرات العين والأدوية (مثل المضادات الحيوية للعدوى البكتيرية).

4- إعتام عدسة العين:

إعتام عدسة العين هو واحد من العديد من المشاكل التي تأتي مع الشيخوخة، وعادة ما يستغرق إعتام عدسة العين وقتا حتى يتطور ولا يسبب أي ألم أو أعراض أخرى، وغالبا ما يتم العلاج من خلال الجراحة لإزالة العدسة التالفة واستبدالها بعدسة بلاستيكية شفافة، وتعد هذه واحدة من أنجح العمليات الجراحية في الطب.

5- الجلوكوما:

حالة أخرى من حالات الرؤية المرتبطة بالعمر، تحدث بسبب الضغط الزائد في العين، ما يؤدي إلى تلف العصب البصري، مثل إعتام عدسة العين.

6- تنكس بقعي:

مع تقدمك في العمر، وخاصة بعد تجاوزك سن الـ 60 ، تزداد احتمالية تعرضك للضرر في البقعة، وهي منطقة بالقرب من مركز الشبكية تساعدك على رؤية التفاصيل والأشياء أمامك مباشرة.

وينتج عن التنكس البقعي المرتبط بالعمر فقدان الرؤية المركزية، ما يجعل الأنشطة اليومية مثل القيادة والقراءة صعبة بشكل مفهوم.

ووفقا للمعهد الوطني للعيون، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي، عن طريق ممارسة الرياضة والحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم صحية، وعدم التدخين، وتناول الكثير من الخضروات الورقية والأسماك.

7- مرض السكري:

إذا تم تشخيصك بمرض السكري، فأنت معرض لخطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، ويحدث هذا عندما تتسرب الأوعية الدموية التالفة أو تنمو الأوعية الدموية الزائدة في الجزء الخلفي من العين وتبدأ في النزيف، لذا فإن الحقن وجراحة الليزر يمكن أن تساعد في الحفاظ على بصرك، ولكن يمكن أن يمنع التحكم في نسبة السكر في الدم اعتلال الشبكية السكري، لذا إذا كنت مصابا بداء السكري، فتأكد من إجراء فحوصات منتظمة للعين.

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8- ارتفاع سكر الدم:

يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في تشوش الرؤية، حيث يمكن أن تؤدي السكريات العالية إلى تورم العدسة، ويغير التورم شكل العين ويقلل من قدرتها على التركيز، لكن المشكلة عادة ما تستمر فقط لبضع ساعات أو أيام، لذلك إذا كنت تشك في إصابتك بارتفاع نسبة السكر في الدم، فقم بإجراء الفحوصات فورا.

9- ارتفاع ضغط الدم:

من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، ولكن غير المعروف هو أنه يمكن أن يسبب أيضا سكتة دماغية صغيرة في العين تسمى انسداد الوريد.

وهؤلاء المرضى لا يشعرون بأي ألم بالإضافة أنهم يستيقظون ورؤيتهم غير واضحة، والرؤية الباهتة بسبب انسداد الوريد عادة ما تصيب عين واحدة فقط، لذا للحماية من انسداد الوريد، إذا كان عمرك يزيد عن 50 عاما وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، يوصي بإجراء فحوصات منتظمة للعين.

10- الصداع النصفي العيني:

عادة ما يحدث الصداع النصفي العيني بسبب تشنج الأوعية الدموية التي تغذي جزء الدماغ المسؤول عن معالجة الرؤية، ويمكن أن يحدث الصداع النصفي العيني مع أو بدون صداع، وعادة ما يستمر أقل من ساعة، ولكن في 20٪ من الحالات، يمكن أن يستمر لفترة أطول،

ويشير الصداع النصفي العيني أيضا إلى الصداع النصفي الشبكي، وهي حالة نادرة تسبب فقدان الرؤية في عين واحدة فقط ويمكن أن تشير إلى مشاكل في تدفق الدم في شبكية العين.

11- ارتجاج في المخ:

قد يؤدي الارتجاج إلى رؤية ضبابية، إلى جانب العديد من التغييرات البصرية الأخرى، مثل الرؤية المزدوجة، والصعوبات في تغيير النظرة بسرعة من نقطة إلى أخرى، ومشاكل التركيز، وفقدان الرؤية، لذا إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من ارتجاج في المخ، فيجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور لتقييم الحالة.

12-التوتر:

قد يؤثر التوتر والقلق على صحتك بعدة طرق، بما في ذلك رؤيتك، ولكن العديد من المرضى لا يدركون كيف يمكن أن يؤثر الإجهاد على الرؤية وصحة العين، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تتسبب مستويات الإجهاد المستمر في فقدان البصر بشكل دائم.

ولمنع مشاكل الرؤية المرتبطة بالتوتر اتبع نمط حياة صحي، وخذ فترات راحة بصرية من الشاشات والتكنولوجيا، واعتمد أنشطة أخرى للحد من التوتر مثل التأمل والتمارين الرياضية.

13- التهاب القزحية:

إذا كان تشوش العين وجفافها مصحوبا بالتهاب في العين أو حولها، فقد تكون مصابا بالتهاب القزحية، وهي مجموعة من الأمراض التي يمكن أن ترتبط بمرض مناعي ذاتي أو معدي، ولكنها تقتصر في الغالب على العين، ويعتبر انتشار التهاب القزحية منخفض جدا، ولكن الضرر يمكن أن يكون شديدا.

وتختلف الأعراض حسب الجزء المصاب من العين، حيث إن الالتهاب في الجزء الأمامي من العين يظهر مع احمرار وحساسية للضوء وألم، بينما يظهر الالتهاب في الجزء الخلفي من العين مع عوامات ورؤية ضبابية.

متى يستلزم زيارة الطبيب؟

-إذا تغيرت رؤيتك فجأة ولم تتحسن بعد أن تغمض عينيك.

-إذا كان لديك ألم في عينك.

-إذا لم يكن لديك رؤية في منطقة معينة.