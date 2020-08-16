احذر.. "صوتك" قد يكون علامة على الإصابة بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن تغير صوتك عند التحدث مع الأشخاص، قد يكشف عن الإصابة بمرض خطير وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويكشف "الخليج 365"، كيف يمكن أن يكون تغير صوتك علامة على الإصابة بمرض خطير، تستوجب زيارة طبيبك فورا.

تقول صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن التغيير الذي قد يحدث لك في صوتك عندما تتحدث مع الآخرين، قد يكون دليلا على الإصابة بمرض باركنسون الخطير.

ما هو مرض باركنسون؟

وفقا لـ"webteb"، إنه حالة تتسبب في زيادة تلف الدماغ بشكل تدريجي بمرور الوقت، قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بحالة التنكس أو التآكل العصبي إذا طورت تغييرًا في صوتك.

قد يجد بعض المرضى أن مستوى صوتهم يبدو أكثر انخفاضا، قد يبدو حتى أن أصواتهم لا تستطيع أن تسمع منها نهاية الجملة.

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هذه التغييرات الطفيفة شائعة في مرضى باركنسون، وفقًا لجمعية مرض باركنسون الأمريكية (APDA)، ومن المحتمل أن تكون التغييرات في أصوات المرضى ناتجة عن بطء الحركة

تقول الجمعية الأمريكية: "بالإضافة إلى الأعراض الحركية الأساسية الخمسة لمرض باركنسون، فإن التغييرات في الصوت تكون شائعة بين المصابين، بشكل عام، يُعتقد أن هذا يرجع جزئيًا على الأقل إلى بطء الحركة".

تضيف: "قد يصبح الصوت أكثر نعومة، أو قد يبدأ بقوة ثم يتلاشى، وربما يكون هناك فقدان للتغير الطبيعي في الحجم والعاطفة في الصوت، بحيث يمكن للفرد التحدث بصوت رتيب".

تختتم: "في حالات باركنسون الأكثر خطورة، يصبح التحدث سريعًا، مع التحام الكلمات معًا، أو قد يحدث التلعثم، كما أن بطء الحركة أحد أكثر أعراض المرض شيوعًا".

يؤدي بشكل عام إلى مجموعة من الأعراض الأخرى، بما في انخفاض معدل حركة الرمش، وقد يؤثر معدل الحركة المنخفض أيضًا على التنسيق الحركي الدقيق للمرضى، على سبيل المثال قد يعانون من أزرر القميص.

تشمل العلامات الشائعة لمرض باركنسون، الرعاش وبطء الحركة وتصلب العضلات، حيث أن الأخير يجعل تعابير الوجه أكثر صعوبة.

تبدأ الهزات عادةً في اليد أو الذراع، ويزداد احتمال حدوثها عند استرخاء الذراع.