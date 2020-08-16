بأقل جهد وتكاليف.. وصفة يمكن عملها في 30 ثانية "هتخلي حمامك يُبرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أن يكون حمامك نظيفا أمر في غاية الأهمية، لكن أن يكون على هذه الحالة، وبميزانية محدودة وبأقل جهد ممكن هذا هو الأفضل.

ويقدم موقع "برايد سايت" الأمريكي، وصفة يمكن عملها في 30 ثانية، وهي مزيج من الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين الذي يمكنك شرائه من أقرب صيدلية، وستلاحظين الفرق "قبل" و"بعد".

- بيروكسيد الهيدروجين هو أداة سحرية مضادة للميكروبات.

يشتهر بيروكسيد الهيدروجين بمعالجة الجروح والجروح، ويمكن أن يكون مساعدًا رائعًا في جميع تنظيف أنحاء المنزل، نظرًا لخصائصه المضادة للفطريات والميكروبات، فإنه يقضي على البكتيريا والعفن والروائح الكريهة.

يمكن استخدامه لتنظيف الأواني والسجاد والبلاط؛ لتبييض المنسوجات المنزلية وبياضات الأسرة؛ ولإزالة الترسبات الكلسية والعلامات الصفراء من الحوض والحمام والمرحاض.

تعمل الأمونيا على إذابة بقع الشحوم والزيوت.

من المعروف أن الأمونيا المنزلية منظف قوي لأنها تتخلص من الشحوم والزيوت عن طريق تكسير بروتينات الخلايا، وتحتوي العديد من منظفات الأحواض والأرضيات والنوافذ على هذا المركب كمكون نشط.

ولكن على الرغم من أنه عامل تنظيف فعال للغاية، إلا أنه سام وخطير جدًا إذا لامس العينين أو الجلد، أو إذا تم استنشاقه، وهذا هو السبب في أنه لا ينبغي أبدًا دمج الأمونيا مع مواد كيميائية أخرى لأنها قد تكون ضارة جدًا.

إنها أرخص وأكثر أمانًا من المواد الكيميائية المنزلية المشتراة من المتجر. لذلك إذا كنت لا ترغب في دفع مبالغ زائدة أو استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد معقدة (خاصة إذا كان هناك أشخاص يعانون من الحساسية في منزلك)، فقم بإنشاء منتج التنظيف الخاص بك! سيكون الأمر أقل تكلفة وغير ضار إذا اتبعت النسب الصحيحة واحتياطات السلامة.

100 مل من الأمونيا (10٪)

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100 مل بيروكسيد الهيدروجين (3٪)

الطريقة:

خذ زجاجة بلاستيكية بها رذاذ أو برطمان زجاجي، واشطفها تحت الماء الجاري، وامسحها بمنديل ورقي أو منشفة.

ارتدِ قفازات مطاطية وقناعًا ويفضل أن تكون نظارات واقية قبل صب الأمونيا في الزجاجة.

أضف بيروكسيد الهيدروجين إلى الأمونيا في مجرى رقيق.

امزجها جميعًا عن طريق رج الزجاجة برفق وبعناية.

رش الخليط على الصدأ (أو ضعه على قطعة قماش جافة ونظيفة وضعها على الصدأ) واتركه على هذه الحالة لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلها جيدًا بالماء الجاري.

التهوية الجيدة والقناع ضروريان.

يمكن أن تكون الأمونيا سامة، لذلك لاستخدامها في المنزل، ستحتاج إلى فتح جميع النوافذ، وارتداء قناع وقفازات مطاطية، وتطبيق الخليط بسرعة على حوض الاستحمام، أو الحوض، أو المرحاض، وترك الغرفة (يمكنك ذلك). اذهب إلى غرفة أخرى، أو شرفة، أو في الخارج)، وأبعد أفراد الأسرة والحيوانات الأليفة عن الحمام.

بعد غسل الخليط جيدًا، من الأفضل دائمًا تهوية المنزل جيدًا.