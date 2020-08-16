"سيد" يرفع دعوى تطليق زوجته: "البيت بقى غرزة حشيش لصحابها"

علاقات و مجتمع

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قبل عامين تزوج "سيد" من سيدة، بعد تعارف تقليدي، ومع بداية الحياة الزوجية اكتشف الرجل الثلاثيني، تدخين زوجته، أمر مكروه بالنسبة إليه لكنه حاول تسيير الأمور بينهما، فأقنعها بألا تدخن خارج المنزل.

"حولت البيت غرزة" هكذا اتضح الأمر بالنسبة للزوج، إذ ظلت تدخن الزوجة السجائر أمام أطفال وعائلته، فمنزل الزوجية ضمن بيت عائلة الزوج، لكن ما زاد غضب الزوج هو إحضار الزوجة للحشيش لتشعله مع أصدقائها في منزلهما: "بقت تشرب حشيش في البيت وأهلي اشتكوا منها".

حاول الزوج التحدث مع زوجته لأكثر من مرة دون فائدة، فتدخلت والدته في الأمر للحديث معها لكن الأمر لم يتغير في شيء، فلجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لتطليق زوجته بعد عامين من الزواج.

"دي متعرفش تشيل مسؤولية ولا تربي عيال وكمان خدعتني ومصارحتنيش من قبل الجواز.. لو كنت أعرف مكنتش اتجوزتها وسيبنا بعض بالمعروف" الأسباب التي أصر عليها الزوج الثلاثيني لتطليق زوجته رافضًا الاستمرار معها.