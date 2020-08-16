لايف ستايل
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.
وظهرت "طافش" بإطلالة جريئة، إذ ارتدت "بادي" مكشوف البطن وبنطلون جينز، واستشهدت بمقولة للمسرحي سعدالله ونوس، قائلة: "إننا محكومون بالأمل.. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ".
وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "ياختي على الجمال الله يحميكي" "قمراية" "جمالك يا قلبي".
ويذكر أن نسرين طافش تشارك في تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، ويشاركها في البطولة الفنان ماجد المصري، وعدد آخر من الفنانين هبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تجذب إعجاب متابعيها بإطلالة جريئة ومقولة لكاتب مسرحي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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