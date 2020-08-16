الامارات | أول حالة ولادة لسوربة مريضة كورونا.. والمولود غير مصاب

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة ولادة لسوربة مريضة كورونا.. والمولود غير مصاب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مستشفى "تشرين" العسكري في دمشق، أول ولادة لسيدة مصابة بفايروس كوفيد-19 دون أن يكون الجنين مصاباً به، حيث راجعت سيدة حامل في أسبوعها الـ38 المستشفى وهي مصابة بالكورونا منذ نحو الأسبوعين وتم قبولها في قسم العزل الطبي.
وبعد متابعة اللجنة متعددة الاختصاصات قررت إنهاء الحمل بعملية قيصرية أجريت الخميس، مع الالتزام بكل احتياطات العزل الموصى بها بحسب البروتوكول المعمول به في المستشفى مع مصابي الكورونا.
وبيّنت المشفى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الأم بصحة جيدة وكذلك المولود الذي تبين عدم إصابته بالفايروس.
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