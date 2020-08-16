راقصة "ضارب عليوي": "مفهمتش كلمات الأغنية ومش من جمهور مصطفى شوقي"

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل اثارها كليب "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي، عقب طرحه مباشرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب ظهور الراقصة الاستعراضية ليندا، والتي بدت بملابس جريئة مع بعض الحركات الاستعراضية التي وصفها الجمهور بالمثيرة، ما أثار حفيظته، وانتقادات لاذعة أجبرت القائمين على العمل في النهاية، لطرح نسخة جديدة دون الراقصة.

ومن جانبها، علقت الراقصة على الأزمة المُثارة، قائلة: "أنا عملت الأغنية عشان أشتغل مع نصر محروس والمزيكا كانت عجباني، لأني أصلا مكنتش فاهمة كلمات الأغنية".

وتابعت خلال حوارها في برنامج "عرب وود": "أنا مش من جمهور مصطفى شوقي، حتى عمري ما رقصت على أغنيته ملطشة القلوب، ومش برقص في فيديو كليب، واتعرض عليا كتير ورفضت".

وأكدت الراقصة إنها تلقت بعض العروض من شركة السبكي للإنتاج لكنها لم تتخذ قرارا حتى الآن.

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طرح نسخة جديدة من الأغنية

وكان المطرب مصطفى شوقي نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته.

ومن جانبها، دافعت ليندا عن نفسها، حينها، مؤكدة إن المنتج نصر محروس طلب منها إرسال 4 صور لها ببدل رقص، لاستخدامهم في الكليب، إلا أنها رفضت الظهور في الكليب ببدل الرقص، "لأنها ستدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يتم التركيز على جسدها بدلا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنها تم استغلالها لإنجاح الفيديو كليب.

وأضافت، أنها اختارت ملابس عادية من تصميم الاستايلست فيكتور محروس، نجل المنتج، مردفة أنها وافقت على تلك الأزياء على أن يتم إبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا.

وأكدت أن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وأنها فوجئت عقب ذلك بما حدث.

ودونت منشور آخر باللغة الإنجليزية، تضمن: "أسباب حذف النسخة القديمة ليست أنا يا رفاق، لكنهم يحاولون إخفاء الأسباب الرئيسية التي ستظهر قريبًا"، مستطردة: "ملابسي وتحركاتي بسيطة جدًا، ولا حاجة لبعض التعليقات من النساء المكتئبات اللاتي يتعاملن كأنهن مشايخ من الرجال".

"ضارب عليوي"، رابع الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني"، كإهداء للجيش المصري، وأغنية "وحشتوني"، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".