دينا الشربيني تستمتع بإجازتها الصيفية: بتسوق إسكوتر (فيديو)

لايف ستايل

Advertisements تقضي الفنانة دينا الشربيني، الإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، وتحرص على مشاركة متابعيها بصورها ومقاطع فيديو لها. ونشرت "الشربيني" عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي تقود "الإسكوتر"، في إحدى القرى السياحية، إذ بدت مستمتعة خلال جولتها. ويذكر أن رواد "التواصل الاجتماعي" تداولوا مجموعة من الصور للفنانة دينا الشربيني، خلال الإجازة الصيفية، وظهرت مرتدية بـ"ميني جيب" فاتح اللون مزين بنقوش سوداء، و"توب" أبيض بدون أكمام، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، فضلًا عن إكسسوارات ذهبية.

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