الامارات | كارول سماحة تنسحب من مواقع التواصل بسبب "سلسلة الأحداث المؤلمة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تنسحب من مواقع التواصل بسبب "سلسلة الأحداث المؤلمة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، قرارا وصفته مواقع إخبارية بـ”الجرئ”، بسبب اشتعال “ساحة معركة كلامية”، إثر الانفجار الذي تعرض له مرفأ بيروت.
وأعلنت كارول سماحة، في منشور عبر حسابها على موقع “إنستغرام” انسحابها وابتعادها لفترة من الوقت عن مواقع السوشيال ميديا.
ولم تحدد الفنانة اللبنانية المدة التي ستترك فيها مواقع التواصل.
لكنها قالت: “بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي”.
وتابعت سماحة قولها “لقد أصبحت (شبكات التواصل الاجتماعي) أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي… نعود إليكم قريبا”.
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