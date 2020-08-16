جديد العلماء: ترتيب أعراض كورونا يساعد على التشخيص المبكر والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن أعراض فيروس كورونا قد تحدث بترتيب معين، وهو ما قد يساعد على التشخيص المبكر والعلاج، بحسب تقرير لموقع شبكة "سي بي أس" الأمربكية.

وأفاد الباحثون، الذين أجروا الدراسة في جامعة جنوب كاليفورنيا، ونشروها في دورية "فرانتير بابليك هيلث"، بأن نتائجهم استندت على فحص السجلات الطبية لأكثر من 55 ألف حالة إصابة بالفيروس في الصين، وفق ما نقلت العربية.

كما وجدوا أن الترتيب الأكثر حدوثا للأعراض، هو: الحمى، ثم السعال وآلام العضلات، ثم الغثيان أو القيء، ثم الإسهال.

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وبالطبع ليس جميع المرضى يعانون من نفس الأعراض، إلا أن هذا الترتيب قد يساعد على تمييز المرض عن غيره من الأمراض الأخرى المعروفة، بحسب الدراسة.

وفي حين أن الحمى والسعال مرتبطان أيضا بعدد من الأمراض الأخرى، مثل الإنفلونزا، تشير الدراسة إلى أن ظهورهما، ثم ظهور الأعراض المعوية اللاحقة، هو ما يميز هذا الفيروس.

ومع دخول موسم الأمراض المتداخلة، ومن بينها الإنفلونزا، يصبح هذا الأمر مهماً جداً، وذلك بحسب العالم في جامعة جنوب كاليفورنيا، بيتر كون، الذي قال إن هذه النتائج قد تمكن الأطباء من التعامل بشكل أفضل مع مرضاهم ومنع تدهور حالتهم.