"تضر القلب والمناعة".. 5 مخاطر سرية لشرب المياه المعدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عادةً ما يتم اعتبار المياه المعبأة "المعدنية" أنها أنظف وأكثر أمانًا للشرب من مياه الصنبور، ومع ذلك، هذا ليس الأفضل بالنسبة لك، لقد وجدت العديد من الدراسات أن بعض الأشياء المعبأة، قد تحتوي في الواقع على مواد ضارة يمكن أن تجعلك مريضًا.

أوضحت شيري ماسون، مؤلفة دراسة شاملة عام 2018 حول المياه المعبأة وباحثة بالولايات المتحدة: "يتم تسويق المياه المعبأة كما لو أنها أنظف من الصنبور، لكن العديد من الدراسات تظهر أنها ليست كذلك".

لهذا السبب يجب أن تعرف المخاطر الخمسة السرية للمياه المعبأة في زجاجات، وهو ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لموقع " eatthis".

قد تحتوي على الزرنيخ

أجريت عدة دراسات على 45 نوعا للمياه المعبأة، أظهرت النتائج أن معظمها، كانت بها مستويات من الزرنيخ "معدن سام".

أشار جيمس ديكرسون، كبير المسؤولين العلميين في أبحاث المستهلكين، إلى أن الاستهلاك المنتظم حتى لكميات صغيرة من المعدن الثقيل على مدى فترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، ويقلل درجات معدل الذكاء لدى الأطفال.

قد تكون مليئة بجزيئات بلاستيكية

حلّلت دراسة أجريت عام 2018، 259 زجاجة مياه من جميع أنحاء العالم، ووجدت أن 93 في المائة منها تحتوي على جزيئات "بلاستيكية دقيقة"، كما أن ماسون، الذي كتب الدراسة، قال إن بعض جزيئات البلاستيك لم تكن صغيرة جدًا، وبعضها مرئي "بالتأكيد" بدون عدسة مكبرة أو مجهر.

من بين 11 علامة تجارية شهيرة تم اختبارها في الدراسة، وجد الباحثون أن متوسط تركيز البلاستيك كان 325 جزيئًا من البلاستيك الصغير لكل لتر من المياه المعبأة.

على الرغم من ملاحظة ماسون أنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لتحديد كيفية تأثير التعرض للبلاستيك على صحة الإنسان، قال فريدريك فوم سال، الأستاذ الفخري المتميز في العلوم البيولوجية بجامعة ميسوري، لمجلة تايم في مايو 2019: "في النماذج الحيوانية وفي الدراسات الوبائية على البشر، لدينا علاقة بين التعرض للبلاستيك والمخاطر الصحية المعروفة".

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بيانات من مركز القانون البيئي الدولي، أن البلاستيك يشكل مخاطر واضحة على صحة الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته.

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ترتبط المواد البلاستيكية الدقيقة، مثل تلك الموجودة في المياه المعبأة، بالنتائج الصحية السلبية التي تتراوح من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

قد تكون ملوثة ببكتيريا "الإشريكية القولونية"

إن تلوث بعض الأطعمة بالإشريكية القولونية ليس بالأمر الجديد، هذه البكتيريا القاتلة قد تكون موجودة في المياه المعبأة في زجاجات.

أظهر تقرير أمريكي، صدر في مايو 2018 عن إحدى الشركات ومقرها ولاية فرجينيا الغربية، أنها قامت بتعبئة وتوزيع المياه من مصدر ملوث بمادة ضارة، ولم توقف إنتاج الماء بعد اكتشاف البكتيريا ، ولم تُجر أي اختبارات متابعة لتحديد ما إذا كانت زجاجات المياه اللاحقة خالية من الإشريكية القولونية أم لا.

قد تحتوي على العفن

على الرغم من أن العفن في المياه المعبأة ليس من السهل اكتشافه مثل الخبز أو الجبن المتعفن، إلا أنه يمكن أن يحدث.

في ديسمبر 2017، على سبيل المثال، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنبيهًا للمستهلكين بخصوص إحدى شركات المياه، مشيرة إلى أنه تم سحبها من السوق بسبب العفن.

يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية أو مسرطنة

وجدت دراسة نُشرت في أكتوبر 2018 في مجلة Water"

"Research أن الفثالات، وهي مواد مضافة إلى البلاستيك يمكن أن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، غالبًا ما توجد في المياه المعبأة، وبشكل أكثر دقة، حللت البيانات خمسة فثالات في المياه المعبأة في 21 دولة، ووجدت أنه في حين أن التركيزات لم تكن مصدر قلق خطير للصحة العامة، كان من الممكن حدوث آثار خطيرة.

العديد من مركبات ثلاثي الميثان، مثل الكلوروفورم والبروموفورم ، تعتبر أيضًا مسببة للسرطان، ولكنها غالبًا ما تستخدم كمذيبات أو مبردات، وفقًا لتقرير عام 2008، تم اكتشاف أنواع مختلفة من الميثان في أربع علامات تجارية للمياه المعبأة، كما توجد البرومات، وهي مادة مسرطنة للإنسان مشتبه بها، أحيانًا في المياه المعبأة.