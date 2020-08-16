هل تناول مسكن "الإيبوبروفين" يزيد من خطر الوفاة بـ"كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار تحذير أصدره وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في بداية تفشي فيروس كورونا مخاوف عالمية بشأن الأدوية، ومنها المسكنات.

وكتب الوزير أوليفييه فيران على تويتر: "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدو، إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

ويكشف "الخليج 365"، حقيقة أن تناول "الإيبوبروفين" يزيد من خطر الوفاة بـ"كورونا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

يبدو أن ذلك الأمر غير صحيح، بعدما كشفت دراسة بريطانية أن تناول المسكنات مثل الإيبوبروفين لا يزيد من خطر الوفاة بسبب كوفيد-19.

وأكد الباحثون في جامعة أبردين، الآن أن المخاوف لا أساس لها من الصحة، وقاموا بتقييم نتيجة 1222 مريضا تم قبولهم في ثمانية مستشفيات بريطانية في ذروة الوباء.

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من بين هؤلاء، تم وصف 54 عقاقير التهابية غير ستيرويدية بشكل روتيني، مثل إيبوبروفين ونابروكسين وديكلوفيناك، كان معدل الوفيات لأولئك الذين تناولوا الحبوب مماثل للمرضى الذين لم يتناولوا الأدوية.

ويقول العلماء إن هذه الأدوية قد تقلل بشكل طفيف من خطر الوفاة، لكن حجم عيّنة الأشخاص الذين تم اختبارهم كان أصغر من أن يتم تأكيد الأمر.

وقالت قائدة الدراسة الدكتورة إيليده بروس: "لا تظهر نتائجنا أي تأثير سلبي كبير لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الروتينية على الوفيات في المرضى المصابين بعدوى Covid كورونا".

تضيف: "في الواقع، قد يكون هناك تأثير مفيد للاستخدام الروتيني لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على معدل الوفيات، لكن حجم العينة لم يكن كافياً لاستخلاص استنتاجات بخصوص ذلك".

وتواصل: "هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لاستكشاف هذا الارتباط المحتمل، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية هي واحدة من أكثر الأدوية الموصوفة والمستخدمة للألم في جميع أنحاء العالم، لكل من الآلام الحادة والحالات المزمنة مثل أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل".

اختتمت: "بناءً على نتائجنا، يجب على المرضى والأطباء عدم ربط الاستخدام الروتيني لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بزيادة خطر الوفاة في مرض كوفيد-19، ولذا فإننا نوصي بأن يستمر المرضى في الامتثال لنظام الأدوية الأساسي الخاص بهم".