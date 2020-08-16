أجمل اطلالات نجوى كرم بالأخضر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - من بين جميع اطلالاتها ، يأتي اللون الأخضر في مقدمة الألوان المفضلة لدى نجوى كرم، حيث تعتمده في كثير من الإطلالات النهارية والمسائية، وسوف نطلعك على أبرز إطلالات نجوى كرم باللون الأخضر.



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إطلالات نجوى كرم النهارية



ظهرت نجوى كرم بأكثر من إطلالة باللون الأخضر نهاراً، مثل الإطلالة التي تجمع بين الجاكيت الجلد الأخضر والسروال الجينز.



كما اختارت السروال الأخضر الواسع والمزين بطبعات مموهة، ونسقته مع كنزة ملونة بقصّة أوف شولدر.



إطلالات نجوى كرم النهارية





وفي إطلالة أخرى ناعمة، اعتمدت كنزة باللون الأبيض مع سروال أخضر واسع وحزام باللون الأخضر.



كذلك ظهرت نجوى بالقفطان المغربي باللون الأخضر والمطرز بالذهبي.



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إطلالات نجوى كرم المسائية



تفضل نجوى كرم الفساتين باللون الأخضر في السهرات، وتختار الفساتين البرّاقة التي تمنحها لمسة فاخرة.



في واحدة من أحدث إطلالاتها، اعتمدت نجوى فستان أخضر بقصّة ذيل السمكة بحمّالة واحدة، كما اختارت فستان أخضر بكم واحد واسع وتصميم ناعم مع شق أمامي طويل.



وأحببنا الجمبسوت الأخضر البرّاق بالقصّة الأوف شولدر والسروال الواسع.

إطلالات نجوى كرم المسائية





واعتمدت نجوى الفساتين القصيرة باللون الأخضر سواء الفساتين بالقصّة المستقيمة أو الفساتين الواسعة.



ولفتت أنظارنا إطلالة نجوى كرم بالفستان الأخضر البرّاق مع لمسات الفضي على الصدر.



طالعي أجمل أزياء نجوى كرم باللون الأخضر لتلهمك بإطلالات جذابة وعصرية.

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