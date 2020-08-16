أزياء تناسب العمل من وحي إطلالات هيدي كلوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - هيدي كلوم، عارضة أزياء وممثلة ومقدمة برامج، بالإضافة إلى كونها سيدة أعمال ومنتجة فنية ألمانية، وعلى الرغم من تأنقها بالكثير من الخيارات الجريئة، فإنها تعتمد العديد من الإطلالات العملية بالأسلوب البسيط والمميز المناسب لكل النساء، ومن وحيها جمعنا لكِ عدة إطلالات؛ لتتأنقي على غرارها.



تنسيقات قطع الجينز في العمل من هيدي كلوم

تنسيقات قطع الجينز في العمل من هيدي كلوم



تناسب قطع الجينز مختلف الإطلالات العملية؛ وذلك لأريحيته وسهولة الحركة فيه، ومن وحي هيدي كلوم جمعنا لكِ عدة خيارات؛ حيث نسقت بنطالًا واسعًا من الجينز مع بلوزة ومعطف بسيطيْن باللون الأبيض، وأكملتهما بحذاء رياضي أبيض، ومن الناحية الجمالية؛ رفعت شعرها بتسريحة الكعكة البسيطة، وفي إطلالة أخرى اختارت بنطالًا واسعًا من الجينز عالي الخصر المزيّن بتداخل درجتين من الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف جينز فاتح، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر وحذاء رياضي أبيض.

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خيارات منسقة بالمعاطف المتنوعة لمظهر عملي

خيارات منسقة بالمعاطف المتنوعة لمظهر عملي



تعتمد هيدي كلوم الكثير من الإطلالات بالمعاطف؛ لزيّ أنيق ومحتشم مناسب للإطلالات الرسمية، ومنه تأنقت ببنطال واسع أبيض مزيّن برسوم سكرية، وأكملته ببلوزة بيضاء ومعطف واسع بذات تصميم البنطال؛ لإطلالة نقية ومريحة، وارتدت في إطلالة أخرى جمبسوت بسيطًا أخضر مع معطف طويل بذات اللون، وظهرت بمعطف رمادي واسع من الجلد مع بنطال رمادي مزيّن بجيوب عملية، وأطلّت ببنطال ومعطف زهرييْن مصمميْن بقصة بسيطة؛ لمظهر أنثوي مناسب للعمل، وفي إطلالة عصرية ظهرت بجمبسوت بنيّ واسع مزيّن بحزام لإبراز الخصر، مع معطف من الجلد الأصفر المزيّن بطريقة بسيطة ومناسبة لكل الإطلالات الرسمية.

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إطلالات أنيقة للحفلات الرسمية

إطلالات أنيقة للحفلات الرسمية



للحفلات الرسمية المناسبة للعمل، اعتمدت هيدي فستانًا بسيطًا وطويلًا مزينًا بأكمام عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء عالٍ بكعب أبيض وإكسسوارات ناعمة فضية، إلى جانب تسريحة الشعر المموج والمنسدل، ولإطلالة أكثر أناقة؛ تألقت بجمبسوت أسود طويل مزيّن بلمعة خفيفة مزيّنة بالريش الأسود في أطراف الأكمام والنقوشات الخضراء، واعتمدت لجمال هذه الإطلالة تسريحة الشعر المنسدلة والخواتم الفضية بالأحجار الخضراء المختلفة، ومن الناحية الجمالية اعتمد مكياجها القوي على رسمة العيون السموكي بالألوان الداكنة، مع طلاء الشفتين الفاتح باللون البني.