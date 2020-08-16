أحدث موديلات ملابس صيفية للممتلئات من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - هناك العديد من الصيحات التي ،ومن خلال تنسيقها ،تساعد على تغيير جسم الممتلئات.

من حسابات الفاشينيستا الشهيرات على انستقرام جمعنا لكِ أجمل تنسيقات الملابس الصيفية التي تناسب الممتلئات، استوحي منها.





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طرق تنسيق موضة نقاط البولكا للممتلئات

تنورة منقطة طويلة





اجتاحت صيحة الملابس المنقطة Polka dots منصات العروض فزينت البلايز والتنانير والفساتين، احرصي على إدخالها في إطلالتك بذكاء اذا كنتِ ممتلئة الجسم.



على سبيل المثال اختاري دائمًا القطع السوداء المنقطة بالأبيض وليس العكس واحرصي على أن تكون الطبعة صغيرة الحجم حتى لا تظهرك بحجم أضخم.



تجرئي ونسقي البنطال الأسود المنقط مع بلوزة بيضاء مزينة بنقاط شديدة الصغر، شرط أن يكون البنطال واسع بخصر عالي ليخفي منطقة الأجناب والخصر الممتلئة وتممي اللوك بصندال أسود وكلاتش أسود متوسط الحجم.









ملابس مشجرة للممتلئات موضة 2020

فستان أسود مشجر





كونك ممتلئة الجسم لا يعني ابدًا أن تمتنعي تمامًا عن إرتداء الملابس المشجرة، فقط احرصي على إنتقاء القطع المزينة بطبعات ناعمة صغيرة الحجم قدر الإمكان، اختاري الفساتين والبلايز بياقة على شكل حرف V لتساعدك في تنحيف منطقة الصدر وإطالة الرقبة، كما يمكنك إعتماد الفساتين المزينة بشق أمامي لتظهرك بقامة أطول وأنحف.

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قمصان وبلايز وطرق تنسيقها للممتلئات

قميص جينز مطرز



اختاري القمصان والبلايز المزينة بطبعات صغيرة الحجم وتبني موضة الـ Peplum التي تساعد في إخفاء بروز البطن والأجناب، القمصان الجينز بالخامات الراكزة ستناسبك كثيرًا، كما نرشح لكِ البلايز بالأكمام المنفوخة لتخفي إمتلاء الذراعين.







أزياء عالية الخصر تخفي عيوب الجسم

بلوزة بأكمام طويلة





يُفضل دائمًا إختيار البناطيل والتنانير المصممة بخصر عالي لتزيدي من طولك وللمساعدة في إخفاء منطقة الخصر الممتلئة، نسقيها مع تيشيرت أحادي اللون لتحصلي على الإطلالة التي تنشدينها وتممي أناقتك بصندال بلاتفورم مريح.

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