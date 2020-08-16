كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تميل معظم الفتيات إلى اعتماد القميص الحرير في مختلف إطلالاتهن؛ إذ يضفي عليهن قدرًا من الأناقة والجاذبية.



وأهم ما يميز القميص الحرير أنه يمكن تنسيقه بعدة طرق؛ ليمنحكِ إطلالات مختلفة ومميزة.



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" طرق تنسيق القميص الحرير، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.

تنسيق قميص حرير سادة مع هوت شورت تنسيق قميص حرير سادة مع هوت شورت



لإطلالة هادئة وأنيقة في أوقات النهار؛ يمكنكِ اعتماد القميص الحرير السادة بفيونكة عند الرقبة، وبأكمام طويلة واسعة، وتنسيقه مع هوت شورت أبيض.



ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام، وتنسيق شنطة كبيرة الحجم مع هذه الإطلالة. تابعي المزيد: ملابس مستوحاة من عالم البحّارة

تنسيق قميص حرير بأزرار مع بنطلون جينز تنسيق قميص حرير بأزرار مع بنطلون جينز

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة وجذابة تناسب الخروجات المسائية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء قميص من الحرير والشيفون المطبع بنقشة هادئة من الأزهار، وبرقبة عالية، وأزرار.



ويمكنكِ تنسيق هذا القميص مع بنطلون جينز أزرق، وبحزام عند الخصر، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء وأجد الجانبين. تابعي المزيد: اختاري التوكسيدو البيضاء حسب شكل جسمك

تنسيق القميص الحرير مع تنورة تنسيق القميص الحرير مع تنورة



لإطلالة رسمية أنيقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ لقميص من الحرير يتمتع بفيونكة عند الرقبة، وبأكمام واسعة طويلة، وتنسيقه مع تنورة ماكسي تصل عند الركبة.



ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة صغيرة الحجم مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء وعلى أحد جانبي الوجه. تابعي المزيد: أحدث موديلات بدلات رسمية نسائية من عروض خريف 2020

تنسيق القميص الحرير المطبع بنقشات مع تنورة تنسيق القميص الحرير المطبع بنقشات مع تنورة



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة مميزة وراقية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء قميص من الحرير المطبع بنقشات متعددة، وبأكمام طويلة، وتنسيقه مع تنورة ماكسي تصل للركبة.



ومع هذه الإطلالة، يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، وترك خصلات جانبية، وتنسيق شنطة وحذاء ذي كعب عالٍ. تابعي المزيد: صيحات البناطيل الأكثر عصرية لقصيرات القامة

تنسيق القميص الحرير المخطط مع بنطلون عالي الخصر تنسيق القميص الحرير المخطط مع بنطلون عالي الخصر إذا كنتِ من عشاق تصميمات الملابس المخططة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ لقميص من الحرير بتصميم مخطط، وبأكمام ورقبة عالية، وتنسيقه مع بنطلون عالي الخصر.



ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء ذي كعب متوسط؛ يضفي عليكِ قدرًا من الأناقة. تابعي المزيد: أجمل موديلات بناطيل عالية الخصر للقصيرات

تنسيق القميص الحرير مع بنطلون بـتصميم كاروهات تنسيق قميص حرير

لإطلالة أكثر أناقة وهدوءاً، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ لقميص من الحرير السادة، وبأكمام طويلة من الشيفون، وتنسيقه مع بنطلون عالي الخصر، بتصميم الكاروهات.



ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء وعلى أحد جانبي الوجه، مع تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة متوسطة الحجم.

تنسيق قميص حرير واسع مع بنطلون تنسيق قميص حرير واسع مع بنطلون

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مريحة، يمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة؛ لقميص واسع من الحرير، وتنسيقه مع بنطلون كحلي عالي الخصر.



ويمكنكِ ارتداء هذه الإطلالة في مختلف الأوقات، مع اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء وعلى أحد جانبي الوجه، بشكل مموج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرق تنسيق القميص الحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.